Von Remshalden in die Welt: Professor Albrecht Roser, Puppenmacher, Puppenspieler

Der rot-blau gemusterte Teppich ist seine Bühne, das vollgestopfte Bücherregal die Kulisse. Fotograf und Redakteurin sind sein Publikum. Es ist „Bad boy“ anzumerken, dass das unter seinem Niveau ist. Lässig wirft er seine Metal-Mähne zurück, legt den Kopf seitlich geneigt in den Nacken, duckt sich, springt zurück. So ein arroganter Kerl!

Und da, die Bauchtänzerin. Wie verführerisch sie ihre Hüften kreisen lässt, hinter ihrem Tuch hervorblickt. Ihre Schritte wiegen, ihre Augen scheinen zu blitzen.

Wer hält die Fäden in der Hand?

Aber Moment mal, sind das nicht nur Puppen, Marionetten? Aus Holz? Mit dünnen Fäden an dem Körper? Das könnte man tatsächlich vergessen, so unglaublich echt wirken die Bewegungen der Figuren, und man mag sich vorstellen, wie Puppen-Meister Albrecht Roser einst in seinem Buocher Atelier arbeitete, um genau jene Persönlichkeiten zu schaffen, diese Charaktere, die mehr sind als hölzerne Puppen.

Sie sind Kreaturen mit einem eigenen Körperbau, ihrem eigenen Schwerpunkt. Jede einzelne lässt sich auf ihre ganz eigene Art bewegen.

Die Puppen: Sie scheinen zu atmen, eigenständig zu werden

100 Jahre wäre Albrecht Roser jetzt geworden. In seinen Marionetten lebt er weiter. Wenn Ingrid Höfer, seine ehemalige Assistentin, die Fäden der von ihm geschaffenen Figuren aufnimmt, wirkt das auch ein wenig mystisch, magisch. Dann erwachen die Puppen, sie scheinen zu atmen, eigenständig zu werden. So organisch bewegen sich die Figuren, dass die Spielerin dahinter fast verschwindet.

Vom Spiel selbst gefangen

Höfer erzählt von einem Roser, der sich selbst kaum mehr stoppen konnte – kaum hatte er mit „Clown Gustaf“ sein Abbild und Alter Ego geschaffen. Tag und Nacht stand er vor dem Spiegel und spielte. Beinahe verschwommen die Grenzen zwischen der Puppe und dem Mann, der die Fäden in den Händen hielt. Bis eines Tages ein Freund Roser warnte.

„Pass auf! Das ist gefährlich!“ Wie das, fragt man Ingrid Höfer heute. Wenn die Grenzen verschwimmen, erklärt sie, dann kann das manche Psyche nicht mehr aushalten, sie zerfällt. Rosers Spiel, das sei eben mehr gewesen als nur das Bewegen von Puppen. „Er legte alles von sich hinein.“ Ein Genie eben, meint Ingrid Höfer.

Wie Roser zum Puppenmacher wurde? Auf Umwegen. Geboren im Jahr 1922 in Friedrichshafen, musste er im Krieg sein Notabitur machen. Es folgten vier Jahre in Russland, freiwillig hatte er sich gemeldet, wie viele seiner Generation. Die Jugend? Die war verloren. Als der Krieg vorbei war, suchte er nach sinnhaftem Tun, erzählt Höfer.

Suche nach neuem Lebenssinn

Der junge Roser half bei allerlei Familienmitgliedern aus, konnte so in alle möglichen Arbeitsbereiche hineinschnuppern. Und so kam er in Kontakt mit einer Marionette, einer Hexe. Sie faszinierte ihn, ließ ihn nicht mehr los. Er lernte ihren Schöpfer kennen, Fritz Herbert Bross, und durfte bei ihm lernen. Und er hatte das Glück, bei ihm in die neue Technik des Puppenbauens eingeweiht zu werden.

Spiel mit der Schwerkraft

Er entwickelte sie immer weiter, sein Arbeiten verselbstständigte sich. Er lernte und lernte, arbeitete und arbeitete. Die neuen Marionetten waren nun nach einem tiefen Schwerpunkt ausgerichtet, gleich dem echten Menschen, und kommen deshalb so unfassbar kreatürlich daher.

Lange Jahre bereisten Roser und „Gustaf mit Ensemble“ die Welt. In den USA und in Japan waren sie häufig unterwegs, leiteten Sommerakademien. Sie bespielten die Mittelmeerländer, Nordafrika, Asien, Australien und Russland.

Fliewatüüt und Figurentheater

Fürs Fernsehen entstanden später „die Oma aus Stuttgart“, „Das kleine Gespenst“ nach Otfried Preußler und natürlich „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“. Er war Mitbegründer des Stuttgarter Figurentheaters (Fitz) und baute ab 1983 die Figurentheaterschule Stuttgart an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart auf, wo er von 1983 bis 1991 als Professor lehrte.

Später wurde sein Radius kleiner, bis Roser das stets begeisterte Publikum in sein Atelier-Theater in Remshalden-Buoch einlud. „Es war herrlich“, erinnert sich Ingrid Höfer. Dann, im Jahr 2008, zwei Tage nach dem Sommerspielplan, ereilte Roser ein Schlaganfall, von dessen Folgen er sich nicht wieder erholte. Am 17. April 2011 starb Professor Albrecht Roser, Puppenbauer, Puppenspieler.

Seine ehemalige Assistentin Ingrid Höfer kümmert sich seither um seinen Nachlass, versorgt Museen mit Ausstellungsstücken und arbeitet derzeit zusammen mit einem Schüler Rosers, Michael Mordo, an einem Buch. Damit greift er die Idee seines Lehrers auf, ein Fachbuch über die Marionette herauszugeben.