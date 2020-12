An diesem Heiligen Abend noch spontan in den Gottesdienst? Das ist vielerorts nicht so einfach, weil man sich für die begrenzten Plätze meist vorab anmelden musste. Doch es gibt vereinzelt auch noch Chancen für Kurz- oder Spätentschlossene. Und es gibt viele kirchliche Angebote im Internet mit Videos und Livestreams. Ein (unvollständiger) Überblick aus Remshalden, Winterbach, Urbach, Plüderhausen und Rudersberg.

Gottesdienste, Krippenspiele und Andachten finden an Heiligabend im