Das, was das Busnetz in Remshalden aktuell bietet, das ist viel zu wenig. Eine verlässliche Taktung sieht anders aus. Wer mit dem Bus fahren will, muss erst mal den Plan studieren und im Zweifel reichlich Wartezeit mit einplanen. „Wenn ich beispielsweise von Buoch aus zu meinem Friseur fahre, komme ich zwar pünktlich zu meinem Termin. Danach aber muss ich sehr wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde im Bushäuschen warten“, führt Gemeinderätin Ursula Zeeb aus.

Schlechte Verbindungen,