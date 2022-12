Weihnachtsmarkt in Remshalden: Was rund um das Rathaus geboten ist

Die Remshaldener Vereine sind erleichtert. Endlich findet am Sonntag, 4. Dezember, der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus wieder statt. Die pandemie-gebeutelten Kassen können gefüllt werden. Die Ehrenamtlichen können ihre Arbeit präsentieren und damit womöglich auch neue Mitglieder werben – dies alles unter dem heimeligen Duft Glühwein und von Roter Wurst. Allerdings so günstig wie in den Jahren zuvor wird’s nicht mehr sein, Hunger und Durst zu stillen: Die Rote Wurst und den Glühwein gibt’s laut Verwaltung für 3 bis 3,50 Euro.

Dieses Jahr: Markt nur im Freien

Dabei sind die Einkaufspreise gestiegen, ebenso so Produktionskosten für Wengerter, Metzger und Bäcker. Doch der Wille zum heimeligen Treffen auf dem Marktplatz ist ungebrochen und die Gemeinde, die als Veranstalter auftritt, verspricht neben vielfältigen Verpflegungsangeboten, „allerlei ansprechende Handwerkskunst an liebevoll geschmückten Ständen“. 25 Marktbeschicker sind beim diesjährigen Weihnachtsmarkt vertreten.

Aus Infektionsschutzgründen hat man sich schon früh dazu entschieden, den Weihnachtsmarkt nur im Freien durchzuführen – nämlich auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Im Rathaus können Besucher allerdings die öffentlichen Toiletten benutzen.

Schule, Weihnachtsmann, Shuttle-Bus

Um 11 Uhr wird der Weihnachtsmarkt von Bürgermeister Reinhard Molt und der Jugendkapelle des Musikvereins Harmonie Geradstetten eröffnet. Danach umrahmt ein buntes Programm den Weihnachtsmarkt: Ebenfalls ab 11 Uhr zeigt der Jugend-Modellbahn-Club in der Realschule eine Modellbahnanlage, die nicht nur Kinderaugen leuchten lässt. Das Mundharmonikaorchester der Grundschule Geradstetten lässt weihnachtliche Töne erklingen und der Weihnachtsmann sowie ein Zauberer sind auf dem Marktplatz zu Gast. Ein kostenloser Shuttle-Bus bringt die Besucher aus allen Ortsteilen zum Fest und auch wieder sicher nach Hause.

Sperrungen und Parkmöglichkeiten

Aufgrund des barrierefreien Umbaus der Bushaltestelle „Geradstetten Rathaus“ ist die untere Hauptstraße voll gesperrt. Ebenso ist die Vom-Stein-Straße zwischen der Einmündung untere Hauptstraße und der Einmündung Fronäckerstraße gesperrt. Festbesucher werden gebeten, der Umleitungsstrecke zu folgen. Parkmöglichkeiten gibt es an der Wilhelm-Enßle-Halle und an der Realschule. Dennoch empfiehlt die Gemeinde, den kostenlosen Shuttle-Bus zu nutzen.