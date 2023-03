Weshalb sich das Remshaldener IT-Startup Scireum der „OneQrew“-Unternehmensgruppe angeschlossen hat

Seit gut zwölf Jahren gibt es im Remshaldener Industriegebiet die IT-Firma Scireum. Gegründet von den beiden Brüdern Andreas und Michael Haufler, etablierte sie sich auf dem Markt mit einer Datenbank, die Kataloge von Großhändlern zentral speichert, sowie einem Messaging-Dienst für interne und Kundenkommunikation von Firmen.

Das kleine Unternehmen ist in dieser Zeit stetig gewachsen. Jetzt schließt es sich der „OneQrew“-Unternehmensgruppe an, die laut eigenen Angaben der führende deutsche Software-Hersteller für das Handwerk ist. Die Gruppe hat mehr als 550 Mitarbeiter/-innen, sie erreicht damit gut 25.000 Handwerksbetriebe mit 180.000 Beschäftigten und hat einen akkumulierten Kundenumsatz von 18 Milliarden Euro.

„Mehr Stabilität und Verlässlichkeit“

Die Scireum GmbH bleibt in der Gruppe aber als eigenständiges Unternehmen bestehen, Andreas und Michael Haufler sind weiterhin die Geschäftsführer. Von dem Anschluss an die Gruppe verspricht sich das Unternehmen „noch mehr Stabilität und Verlässlichkeit in turbulenten Zeiten“, heißt es in einer Mitteilung an die Kunden.

Andreas Haufler, technischer Geschäftsführer, blickt entsprechend motiviert in die Zukunft: “Ob kleiner Hightech-Spezialist oder namhaftes Großunternehmen – genau dafür, dass unsere Softwarelösungen effektiv funktionieren und bei der Industrie und im Handel Begeisterung auslösen, arbeite ich weiterhin mit meinem Team als Mitglied der OneQrew.”

Softwarelösungen für Handwerksbetriebe

Scireum verbinde seit mehr als zwölf Jahren Märkte, Unternehmen und Menschen, ergänzt Michael Haufler, kaufmännischer Geschäftsführer der Scireum GmbH. Und das in den Branchen Sanitär/Heizung/Klima, Elektro, Produktionsverbindungshandel sowie weiteren baunahen Branchen – und das handelsstufenübergreifend. „Daran werden wir auch in Zukunft als Teil der OneQrew weiterarbeiten.“

Dominik Hartmann, CEO der OneQrew-Unternehmensgruppe, erklärt aus seiner Sicht, weshalb dieser Schritt sinnvoll ist: “Unsere Handwerksbetriebe, die wir mit Softwarelösungen unterstützen, haben bei ihrer Materialbeschaffung häufig mit Scireum-Produkten zu tun – so sind wir auf das Unternehmen aufmerksam geworden.“ Mit der Übernahme wolle die Gruppe ihre führende Position auf dem Markt weiter ausbauen.

Weitere Firmen in die Gruppe aufgenommen

Neben dem Remshaldener IT-Unternehmen hat OneQrew jüngst weitere Mitglieder in ihre Software-Gruppe aufgenommen. Die Gruppe wolle damit ihre gewerkeübergreifende Expertise durch Produkte für den Metallbau, Gerüstbau und Holzbau sowie mit einem Standort in der Schweiz stärken. Parallel investiere OneQrew damit in die Weiterentwicklung der eigenen Cloud- und Plattformprodukte.

Handwerk im Umbruch: Herausforderung Digitalisierung

Das Handwerk befinde sich laut der Unternehmensgruppe aktuell in einer Phase des Umbruchs. Digitale Lösungen würden oft noch aus der ersten Generation des Computer-Zeitalters stammen und teilweise auf jahrzehntealten Programmen und Schnittstellen basieren. Betriebe, die in Zukunft effizienter arbeiten und attraktiver für junge Fachkräfte und Azubis werden möchten, müssten in die Digitalisierung investieren.

Sie benötigten dafür integrierte Anwendungen aus der Cloud, die sich mit mobilen Apps synchronisieren lassen. Zeitfressende Standardaufgaben sollten dabei weitgehend automatisiert, Planung und Finanzen optimiert werden.

Der Markt verlange nach zeitgemäßen, digtalen Lösungen für das Handwerk, die direkte, unkomplizierte Hilfestellung bei diesen Problemen liefern. Gemeinsam mit den neuen Mitgliedern der Gruppe wolle man das nun entwickeln.