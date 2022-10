Wundertüte Baby: Das hätten Eltern gerne vor der Geburt gewusst

Überrascht wie das Leben mit Kind tatsächlich ist? Wie müde man sein kann und trotzdem dabei funktioniert? Wie viel Dezibel Babygeschrei erreicht? Wie vernarrt man ins eigene Kind sein kann? Wie weich die Haut eines Babys ist, wie zauberhaft es riecht? Wie glücklich es macht? Und wie traurig gleichzeitig? Wie schwer Verantwortung wiegt? Wie viel Überlegungen man über den Inhalt einer gefüllten Windel haben kann?

Wir haben Leserinnen und Leser gefragt, was sie gerne gewusst hätten, bevor sie Eltern geworden sind. Und da wird eines deutlich: Kaum einem Paar war wirklich klar, wie lebensverändernd die Geburt des ersten eigenen Kindes sein wird.

Elena Ehrmann aus Weinstadt beispielsweise berichtet: „Was mir [...] im Wochenbett gefehlt hatte, war über die Hebammenhilfe hinausgehende Unterstützung. Gerade beim ersten Kind ist es einfach eine völlig neue Situation, in der die ganze Familie erst ankommen und sich zurechtfinden muss.“ Sie findet: „Was es wirklich bedeutet, Eltern zu werden, was sich alles verändert, darüber wird zu wenig gesprochen.“

Was hilft? Selten Ratgeber, dafür viel Liebe und ein gesundes Bauchgefühl

Eine vierfache Mutter aus Weinstadt berichtet, dass sie sich am Anfang ihrer Mutterschaft den ein oder anderen Ratgeber gekauft hatte, um so manche Unsicherheit zu beseitigen. Allerdings würde sie heute davon abraten: Das hält sie heute für einen großen Fehler: „Ich habe zum Beispiel meine Zwillinge einmal über eine halbe Stunde im Kinderbett schreien lassen, weil dies angeblich für das Angewöhnen eines regelmäßigen Schlafens hilfreich wäre.

Es zerreißt mir immer noch das Herz, den Blödsinn einmal tatsächlich probiert zu haben!“ Sie rät heute: „Viel Liebe, Zuneigung und ein gesundes Bauchgefühl sind die besten Wegbegleiter.“

"Alles ist erlaubt"

Und eine Schorndorfer Mutter rät, alle Gefühle, die kommen, zuzulassen. „Alles ist erlaubt.“ Gespräche mit dem Partner und mit anderen Müttern, denen es ähnlich geht, haben sie selbst entlastet. „Ich würde Eltern sagen, dass es okay ist, überfordert zu sein und dass alles anders ist als gedacht.

Dass Babys einem den Schlaf rauben, dass Stillen nicht automatisch und einfach funktioniert und dass es scheiße anstrengend ist. Außerdem können die ersten Wochen auch nicht nur von Babyglück geprägt sein, sondern von Traurigkeit und Überforderung – und trotzdem sind sie gute Eltern. Alles darf sein.“ Wichtig findet sie, sich so viel wie möglich Unterstützung von Familie, Freunden, Stillgruppen und Fachpersonen zu holen.

Diemer: Schon im Kreißsaal fängt es mit den Überraschungen an

Und Ralf aus Waiblingen hat einen zentralen Rat: „Lasst alles auf euch zukommen. Nehmt an, was kommt.“ Schließlich könnte man sich nie auf das vorbereiten, was komme.

Hebamme Margit Diemer, die in Remshalden praktiziert, weiß, dass vielen frisch gebackene Eltern dies schwerfällt. Dass sie nicht nur über das Wunder des Lebens staunen. „Das fängt oft schon im Kreißsaal an.“ Mal funktioniert das Stillen nicht gleich, oder die Mütter sind erstaunt darüber, wie sehr es zwiebelt, wenn die Kleinen ihre ersten Schlucke machen. Andere Babys lassen sich kaum beruhigen und starten weinend ins Leben.

Körper: Plötzlich fühlt er sich ganz anders an

Dann fühlt sich der Körper der jungen Mutter so ganz anders an. „Plötzlich hat die Blase wieder Platz im Körper“, weiß Margit Diemer. Und schließlich ist zwar das Baby raus aus dem Bauch. Der ist aber selbst noch reichlich vorhanden. Wenn dann noch der Hormonabfall zuschlägt, sitzt so manche Mutter weinend über ihrem neugeborenen Bündel und kann es nicht fassen. „Alle erwarten, dass ich mich freue und es geht einfach nicht“, diesen Satz hört die Hebamme in der Wochenbettbetreuung nicht selten.

Dass das normal ist, erklärt Diemer den Eltern immer wieder – zumindest solange das Tal der Tränen nicht länger als zehn Tage anhält. Dennoch müsse man gerade hier aufmerksam bleiben: Wer schon vorher depressive Verstimmungen oder eine psychische Erkrankung hatte, sei besonders gefährdet, in eine postpartale Depression hineinzurutschen.

Anstrengend: Die guten Ratschläge der anderen

Und so süß und niedlich Neugeborene sind, manche von ihnen müssen einfach schreien und weinen. Viele von ihnen verlegten das auf die unruhigen Abendstunden. Nicht selten seien Eltern davon überfordert, kennen doch viele von ihnen nicht viel mehr als die herzlich lachenden Sechs-Monats-Babys, die auf den Windelpackungen abgebildet sind.

Da schreit das geliebte Wesen also nun wie am Spieß - und scheint durch nichts zu trösten zu sein. Dann sind die guten Ratschläge nicht weit. „Du kannst es doch nicht immer tragen“, „Das Baby muss in seinem eigenen Bett schlafen“, „Du verwöhnst es noch“, „Du kannst doch nicht immer stillen, wenn es weint.“ Jeder scheint es besser zu wissen. Das ist schwer.

Babydienst: 24 Stunden, sieben Tage pro Woche

Hinzu komme noch der Schlafentzug, der Energie und Kraft raube. Das Baby verändere die Beziehung zwischen den Eltern. Das Kind – es kommt nicht nur dazu – es ordnet das Leben aller Beteiligten neu, 24 Stunden, sieben Tage pro Woche. Derjenige, der mit dem Baby anfangs zu Hause bleibt, ist zunächst einmal herauskatapultiert aus dem Leben, wie er es kannte. Der Alltag folgt nun eigenen Rhythmen. Das Baby gibt den Takt an. Damit könne jeder anders umgehen.

Aber nicht nur das Leben nach der Geburt ist anders, auch jedes Kind ist anders. Dementsprechend rät Diemer vom Vergleichen ähnlich alter Babys ab. Natürlich tauschten sich frisch gebackene Eltern untereinander aus, und das sei auch gut so. Allerdings müsse man dabei immer im Blick haben, wie groß die Spannbreite bei verschiedenen Entwicklungsschritten sei.

Extreme in der Babyentwicklung

Während das eine Kind sich mit sechs Monaten gerade mal vom Rücken auf den Bauch dreht, beginnt das andere womöglich bereits mit dem Robben. Beide Extreme sind aber in Ordnung.

Margit Diemer weiß, dass viele Paare, die zum ersten Mal Eltern werden, ihre Zeit brauchen, bis sie die neue Situation genießen können. Und doch gibt’s da auch viele kostbare Momente, wenn neues Leben zur Welt kommt, aus Paaren Familien werden und aus Erstgeborenen Geschwister.