Zum Tod von Ernst Seibold: Einer der Gründerväter Remshaldens

Ernst Seibold saß schon im Gemeinderat des damals noch selbstständigen Grunbachs und gehörte 1974 dem ersten Gremium an, das die vereinigte Gemeinde Remshalden vertrat. Er war damit einer der Gründerväter Remshaldens. 36 Jahre lang machte er für die CDU aktiv Kommunalpolitik. Nun ist Ernst Seibold wenige Tage vor seinem 87. Geburtstag gestorben. Als ältester Sohn der Familie ist er am 23. Mai 1935 geboren. Rudolf Seibold, sein langjähriger Weggefährte bei der CDU im Gemeinderat und ihm als Vetter auch familiär verbunden, erinnert sich: Als sie 1949 die Schule abgeschlossen hätten, sei wie bei einigen im Jahrgang bei Ernst Seibold klar gewesen: „Der Älteste muss daheim bleiben und im Weinberg und in der Landwirtschaft mitarbeiten.“

Eine Lehre habe er deswegen nicht machen können. Da habe man dann nach etwas geschaut, mit dem man noch was nebenher verdienen könne. Bei Ernst Seibold war das der Job des Lagerverwalters bei der Volksbank im Ort. Er sei dort unter anderem für die Lieferung von Kohle und Briketts zuständig gewesen, erinnert sich Rudolf Seibold. „Das hat er organisiert. Das war schon ein kleines Unternehmen.“ Später wurde der Grunbacher Kraftfahrer und arbeitete bei der Müllabfuhr. Bis ins hohe Alter blieb Ernst Seibold aber auch dem Weinbau verbunden. „Solange er hat schaffen können, hat er im Wengert g’schafft“, sagt Rudolf Seibold.

Zehn Jahre lang war er Stellvertreter des Bürgermeisters

Ab 1968 gehörte er dem Grunbacher Gemeinderat an. 1974 wurde dann aus Grunbach, Buoch, Geradstetten, Rohrbronn und Hebsack im Zuge der Gemeindereform Remshalden. Ernst Seibold blieb bis 2004 Mitglied des Gemeinderats. Von 1995 bis 2004 war er Fraktionsvorsitzender der CDU (in die Partei war er 1965 eingetreten). Ab 1994 bis zum Austritt aus dem Rat war er auch ehrenamtlicher Bürgermeister-Stellvertreter. Ein besonders enges Verhältnis hatte er zu Norbert Zeidler, der von 1999 bis 2012 Rathauschef in Remshalden war. Die beiden waren in Grunbach Nachbarn. 2004 erhielt Seibold von Zeidler die Bürgermedaille der Gemeinde.

2005 bekam er das Bundesverdienstkreuz. Zur Verleihung nannte der damalige Landrat Johannes Fuchs ihn ein „Ehrenamtsgenie“, „ein urschwäbisches und kommunales Prachtexemplar“, einen „unverwechselbaren Remstäler“, der „pflichtbewusst, überlegt und beharrlich“ handelt, und „eine Persönlichkeit, der die Landschaft und ihre Menschen ans Herz gewachsen sind“.

Neben der Tätigkeit im Gemeinderat war Ernst Seibold 34 Jahre lang in der Feuerwehr aktiv, dazu im Weinbauverein und im CDU-Ortsverband. Als „Remshaldener Original und lokale Integrationssäule“ habe er „Zeit, Kraft, Idealismus und Zuversicht in eine lebenswerte Ortsgemeinschaft investiert“, so Johannes Fuchs damals weiter.

Einer, der "ehrlichen Realismus" lebte

Bürgermeister Norbert Zeidler würdigte zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes das „beachtliche Lebenswerk“ von Ernst Seibold. Er sei einer, der dem Gemeinwesen den Vorrang gebe vor individuellen Interessen, einer, der „ehrlichen Realismus“ lebe, „eine gesunde Portion Knitzheit im positiven Sinne“ besitze und eine Eigenschaft ganz besonders verkörpert: „Eine bestechende Echtheit.“

Die Trauerfeier für Ernst Seibold findet am Freitag, 27. Mai, um 14. 30 Uhr auf dem Friedhof in Grunbach statt.