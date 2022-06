Ärger in Rudersberg über private Feuerwerke: Was kann die Gemeinde dagegen tun?

„Ich finde, das ist über alle Maßen, wie hier die Bevölkerung strapaziert wird“, sagte Thomas Keller in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler beklagte am Dienstagabend, dass in Rudersberg immer häufiger nachts Feuerwerkskörper gezündet werden. Und das nicht nur in der Veranstaltungslocation im Industriegebiet. „Bei jedem vierten oder fünften Polterabend geht ein Feuerwerk hoch. So kann es nicht weitergehen.“

Gemeinderäte fordern Einschränkungen

Man müsse sich etwas einfallen lassen, damit sich deren Anzahl verringert, forderte Keller. „Kann man nicht die Gemeindeordnung ändern?“, fragte er die Verwaltung. Wolfgang Bogusch, Fraktionsvorsitzender der Rudersberger Bürger, unterstützte die Forderung von Keller: „Kann man das im privaten Bereich nicht limitieren?“

Verwaltung will zunächst beobachten

Man wolle zunächst beobachten, wie sich die Situation bei den Feuerwerken in diesem Jahr entwickelt, sagte dazu Bürgermeister Raimon Ahrens. So habe es das Gremium vor gut einem Jahr entschieden. Damals hatte Alexandra Stiltz das Thema auf die Tagesordnung gebracht. Bei der CDU-Rätin hatten sich zuvor Anwohner aus Oberndorf gemeldet und beklagt, dass sich deren Tiere von abendlichen Feuerwerken empfindlich gestört fühlten. In der Diskussion war es damals aber vor allem um kommerzielle Feuerwerke im Industriegebiet gegangen – und nicht um private Feierlichkeiten.

Was Privatleute beachten müssen – und was Berufspyrotechniker

Auf diesen Unterschied hob Raimon Ahrens in seiner Antwort dann auch ab. Denn „Berufsfeuerwerker dürfen das, sie müssen es nur anmelden“. Das heißt: Wenn im Rahmen einer Feier der Veranstaltungslocation ein professioneller Pyrotechniker ein Feuerwerk zünden möchte, sind der Gemeinde mehr oder minder die Hände gebunden – solange dieser sich an die Regel hält und nicht nach 23 Uhr im Sommer und nach 22 Uhr im Winter Feuerwerkskörper abbrennt. Das können durchaus auch größere mit höherer Lautstärke sein. Ein Verbot müsste als Eingriff in die Berufsfreiheit schon sehr genau begründet werden.

Gemeinde kann Auflagen erlassen

Anders sei das bei Privatpersonen. Diesen ist es höchstens erlaubt, Feuerwerke in der Größenordnung eines Silvesterfeuerwerks abzubrennen. Und das nur am 31. Dezember und 1. Januar. Wer an den 363 restlichen Tagen des Jahres Raketen in die Luft schießen möchte, muss dies zunächst beantragen. Denn Pyrotechnik können Privatleute unterm Jahr nur mit einer Bescheinigung kaufen. Die Gemeinde kann zusätzlich Auflagen erlassen wie die Anwesenheit der Freiwilligen Feuerwehr oder der Nachweis einer Haftpflichtversicherung.

Die Gemeinde kann Feuerwerke bei privaten Feiern also theoretisch auch komplett untersagen. Was aber, wenn jemand noch von Silvester Raketen oder Böller übrig hat und diese bei einer Geburtstagsfeier um Mitternacht entzündet? Was also für den nicht seltenen Fall, dass das Feuerwerk einfach ohne Anmeldung entzündet wird, fragte Gemeinderat Thomas Keller.

„Das ist ja jetzt schon nicht erlaubt“, antwortete Bürgermeister Ahrens. „Allerdings kann man es bei denen, die es einfach so machen, im Vorfeld auch nicht regeln.“

Einschränkungen? Könnten schwierig werden

Der Bürgermeister verwies auf den Beschluss des Gremiums im vergangenen Jahr. „Wir schauen uns ein Nach-Corona-Jahr an und beobachten, wie es sich verhält.“ Darüber hinaus wolle die Verwaltung noch einmal prüfen, ob es Ansatzpunkte gebe, um gewerbliche Feuerwerke einzuschränken. „Unser bisheriger Kenntnisstand ist aber, dass das sehr schwierig wird.“

Einen Vorschlag für ein generelles Böllerverbot hatte bereits Anfang des Jahres Frank Bossert in seiner Haushaltsrede gemacht – und stattdessen ein zentrales Feuerwerk der Gemeinde an Silvester vorgeschlagen. Ein generelles Böllerverbot könne Rudersberg indes nicht erlassen, hatte damals Bürgermeister Ahrens erwidert. Möglich sei nur ein Verbot auf einzelnen Plätzen, was aus Sicht der Verwaltung aber wenig Sinn mache.