Adventswald Ruderberg: Wie Einsatzkräfte und die Gemeinde für Sicherheit sorgen

Für Besucher nicht sichtbar, laufen sie lange vor Beginn des tannenbestandenen Adventsmarkts die Stände und Buden ab: Die Hüter der Sicherheit schauen, dass alle Vorgaben eingehalten werden. Für den ungetrübten Glühweingenuss ohne Zwischenfälle. Wie Einsätzkräfte und andere Verantwortliche auf dem Adventswald in Rudersberg für Sicherheit sorgen.

Pflicht ist Pflicht: Was ist mit den Feuerlöschern?

„Wo finde ich bei euch denn die Bäpper?“ erkundigt sich Wirtschaftsförderin Martina Spichal-Mößner beim Kontrollgang. Am Stand der Feuerwehr wissen die Herren sofort Bescheid, dass sie mit „Bäpper“ die DGUV-V3-Plakette meint. „Eine Art TÜV-Siegel für Elektroanlagen“, präzisiert sie. Dann die Gretchenfrage: Wie hält es die Feuerwehr mit Feuerlöschern? „Ich muss es auch euch fragen, obwohl ihr ja die Experten seid“, sagt Spichal-Mößner mit einem Lachen. „Sind an Bord“ hört sie als Antwort, und bekommt die Geräte gezeigt.

Die Prüfung muss vollständig sein, Pflicht ist Pflicht - und die gilt für alle. „Wo sind Warm-Kalt-Wasser, Seifenspender, Handtücher?“ Ein Blick zur mobilen Spüle, vorschriftsgemäß ausgestattet mit einer Heizung. „Das Wasser kann bis zu 50 und 60 Grad heiß gemacht werden“, informiert Feuerwehrkommandant Steffen Knödler. Ein weiterer Haken auf der Liste der Wirtschaftsförderin.

Glühwein-Kocher und Grill-Platten: Alles muss zur Inspektion

„Zeigt her eure Bäpper“ heißt es auch bei den Fußballern des TSV Rudersberg. Sie haben lediglich das dritte und vierte Wochenende gebucht. Nicht alle 40 Standbetreiber sind an allen vier Wochenenden präsent - das rollierende System und damit auch die Abwechslung ist eins der Merkmale des Adventswaldes. Die Fußballabteilung hat die Hütte vom Team 49 übernommen, die laut Wirtschaftsförderin schon beim Auftakt geprüft worden sei. Sie inspiziert daher nur die neuen Geräte. „Die Grillplatte und ein weiterer Glühweinkocher haben wir dazugenommen“, gibt Dirk Seifert vom TSV Auskunft. „Schaut gut aus“, lautet der Daumen-hoch-Kommentar. Sie guckt. „Was ist mit den Lampen?“ Alles okay, auch an den Decken, die Geräte sind „bebäppt“ mit den erforderlichen Plaketten. „Ja, wunderbar, ich seh' sie.“

Wald und Häuser in der Nähe: "Besonders hohe Sicherheitsanforderungen"

Das nächste „Go“ für die Elektrik, heißt: Der Großansturm auf Maultaschenburger und Glühwein kann kommen. Die Haken auf ihrer Liste mehren sich wunschgemäß. Sechs neue Stände werden für die dritte Adventswaldrunde auf Herz und Nieren geprüft. Während sie ihre Liste abarbeitet, erwacht das heimelig gestaltete Areal unter den hohen Tannen allmählich zu adventlichem Leben. Es ist frostig kalt. Die erste Glühweinkundschaft findet sich ein im heimeligen Wäldchen. Der Glühwein dampft in den Töpfen seiner gewünschten Trinktemperatur entgegen. Die dezente, romantische Beleuchtung an den Ständen kommt beim allmählichen Eindunkeln schön zur Geltung. Lichter, Gas- und Elektrogeräte, Kabel- und Steckvorrichtungen - da kann einiges gefährlich werden. Dank des umfassenden Sicherheitskonzepts sei es noch nie zu Zwischenfällen gekommen.

Aus diesem Grund ist Martina Spichal-Mößner nicht alleine unterwegs; die geballte Kompetenz in Sachen Sicherheit ist mit eingebunden in den Kontrollrundgang: Der Einsatzleiter für die Brandsicherheitswache Dierk Göhringer, Gasfachmann Harald Rupp, Antje Herrmann vom Sicherheitsdienst und Feuerwehrkommandant Steffen Knödler checken die Sicherheitsvorkehrungen in den Hütten. Auch der Brandschutzsachverständige Sascha Frey kommt hinzu, um eventuelle Schwachstellen oder Mängel zu ermitteln. Der Adventswald ist für Rudersberg eine Großveranstaltung, die mitten im Ort und umgeben von Wohn- und Geschäftshäusern über die Bühne geht. Zum Publikumsmagneten ist er geworden durch das Konzept eines Waldes aus echten Nadelbäumen und viel Naturmaterialien. Der Besucher wandelt weich auf Matten aus Holzschnitzeln. Mülltonnen sind mit Jutestoffen eingewickelt, rund um die Holzhütten dominiert Dekoration aus dem Naturmaterial Holz - alles natürlich, und alles natürlich brandgefährlich. „Wegen der Bebauung und dem Wald bestehen besonders hohe Sicherheitsanforderungen“, sagt Kommandant Steffen Knödler.

Sicherheitskonzept: Wo die Gefahren auf dem Weihnachtsmarkt lauern könnten

Bereits seit 2015 gilt das verschärfte Sicherheitskonzept, in das Feuerwehr, Ordnungsamt, Rettungsdienst, Sicherheitsdienst, externe Sachverständige für Brandschutz und Gasgutachter eingebunden sind. Im Gerätehaus ist die Sicherheitszentrale stationiert. Besetzt mit Feuerwehrkollegen, die mindestens die Ausbildung zum Gruppenführer absolviert haben, wie Steffen Knödler erläutert. Damit während der Marktzeit nichts „anbrennt“, laufen zwei Kollegen der Brandsicherheitswache regelmäßig alle Stände ab und haben ein Auge auf Heizgeräte, Dekoration, Kerzen und offene Feuerstellen. „Stände mit Fritteusen sollten genau beobachtet werden“, lautet eine Anweisung der Stabsstelle. Zu erkennen sind die Brandschutzwachen an einem Notfallrucksack, ausgestattet mit einem CO 2 -Feuerlöschgerät, einem Fettbrandlöscher und mehreren Löschdecken. „Damit sind die Einsatzkräfte für kleine Schadensereignisse gerüstet“, so Knödler. Ein brennender Mülleimer etwa könne vor Ort unschädlich gemacht werden. Immer wieder komme es vor, dass Servietten nach dem Essen der Bratwurst auf dem Aschebehälter für Zigaretten abgelegt werden. Wenn sie auf die Restglut einer nicht ausgedrückten, sondern nur eingeworfenen Zigarette treffe, kann die Serviette Feuer fangen und es besteht Schwelbrandgefahr. Zum Brandschutz gehören auch Stromkabel, die zu den Ständen führen. Elementar für jeden Einsatz sind freie Flucht- und Rettungswege, die ebenfalls mit Argusaugen inspiziert werden. „Sie müssen jederzeit frei von Barrieren, Stolperfallen oder Hindernissen gehalten werden“, sagt Steffen Knödler. Gedankenlos abgestellte Taschen sind den Wachhabenden ebenso ein Dorn im Auge wie nicht vollständig entwickelte Kabeltrommeln. Zuständig hierfür sei zwar der Ordnungsdienst, die Feuerwehr erfülle aber eine begleitende Kontrollfunktion. Die Feuerwehr ist somit in großem Umfang im Einsatz. 70 der 110 aktiven Feuerwehrmitglieder aus allen vier Abteilungen kümmern sich um Sicherheit, vorbeugenden Brandschutz und Gefahrenabwehr - für den ungetrübten Glühweingenuss der Gäste. Zudem müsse der Regelbrandschutz sichergestellt sein.

Obwohl der Adventswald eine personalintensive Zeit für sie sei, finden sich immer noch Freiwillige, die am dritten Adventswochenende den eigenen Stand betreiben. „Bekannt sind wir für die Feuerwehrwurst im XXL-Format im frisch gebackenen Bäckerbrötchen“, so Knödler. Diese Spezialität haben die Besucher am dritten Adventswochenende redlich und in aller Ruhe genossen - dank einer soliden und nahtlos überprüften Sicherheitsstruktur im Hintergrund.