Als Azubi ins Ausland: Aspacher und Klotzbücher Rudersberg umwirbt Fachkräfte

Dass man als Student über das Erasmus-Programm für ein Semester ins Ausland gehen kann, ist allgemein bekannt. Dass so etwas Ähnliches auch für Auszubildende im Handwerk möglich ist, eher nicht. Sonmeya Lippmann hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht – und über das Programm „Go for Europe“ einen Monat in einem Betrieb am Gardasee verbracht.

Als Azubi ins europäische Ausland: Ein Monat am Gardasee

Die 22-Jährige aus Wäschenbeuren war zu dem Zeitpunkt in Ausbildung beim Rudersberger Sanitätshaus. Was sie als angehende Orthopädiemechanikerin dort gelernt hat, konnte sie direkt in dem italienischen Betrieb einsetzen. „Sehr zufrieden“ ist sie im Rückblick über diesen Auslandsaufenthalt. „Mit der Sprache hat alles geklappt“, geholfen habe dabei ihr gutes Englisch und der Umstand, dass die Fachbegriffe in ihrem Beruf alle auf Latein sind.

Gelebt hat sie am Gardasee in einem Wohnheim zusammen mit einer Bäckerin und einer Konditorin, die über dasselbe Programm in Italien waren, „seitdem kann ich backen“, sagt sie lächelnd. Nur an eines habe sie sich nicht so recht gewöhnen können: die zweieinhalbstündige Mittagspause. Dadurch seien die Arbeitstage doch recht lang gewesen. Ansonsten würde sie den Auslandsaufenthalt aber „auf jeden Fall“ weiterempfehlen.

Nicht leicht, Jugendliche für den Ausbildungsberuf zu begeistern

Für ihren Ausbildungsbetrieb war es ebenfalls eine interessante Erfahrung. „Wir haben das zum ersten Mal gemacht“, sagt Geschäftsführer Thomas Klotzbücher, „auch um die Ausbildung im Handwerk attraktiver zu machen.“ Es sei nämlich gar nicht so einfach, junge Menschen für die Arbeit im Sanitätshaus zu begeistern. Weil sich viele unter diesem Nischenberuf nicht so recht etwas vorstellen könnten – lieber eine allgemein bekannte Ausbildung in der Industrie bevorzugen würden. Aber auch, weil immer mehr junge Leute das Studium einer Ausbildung vorziehen würden.

Dabei sei die Orthopädietechnik angesichts einer zunehmend alternden Gesellschaft (Stichwort demografischer Wandel) ziemlich „zukunftssicher“, betont Klotzbücher, der vor seinem Einstieg in den Familienbetrieb lange Zeit selbst in der Industrie gearbeitet hat. Bei einem bekannten Zulieferer in der Region leitet er ein Team. Eigentlich wollte er zunächst nicht in den Familienbetrieb. Hat sich dann aber doch dazu entschlossen – und diesen Schritt nicht bereut.

Kurzpraktika: Hereinschnuppern in den Betrieb

Um Jugendliche an die Branche heranzuführen, setzt man bei Aspacher und Klotzbücher auf Kurzpraktika. Die seien jederzeit möglich und willkommen. Mädchen und Jungen können dabei in den Betrieb hineinschnuppern. Damit habe man gute Erfahrungen gemacht, sagt Klotzbücher. Daraus sei bereits die ein oder andere Ausbildung zustande gekommen.

Was Aspacher und Klotzbücher macht und welche Stellen frei sind

Seit 160 Jahren gibt es Aspacher und Klotzbücher nun in Rudersberg, zu Beginn war es noch eine klassische Schuhmacherwerkstatt, nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Orthopädietechnik hinzu, seit knapp 20 Jahren gehört auch die Orthopädiemechanik zum Angebot. In Rudersberg werden also zum Beispiel Fuß- oder Armprothesen oder -orthesen gefertigt. (Letztere umschließen ein Körperteil, um es zu entlasten und ruhig zu stellen).

Von vier auf 40 Mitarbeiter ist der Handwerksbetrieb seitdem angewachsen, ein Großteil der Angestellten ist über die Ausbildung in den Betrieb gekommen – und danach geblieben.

Dass hier im Hause ausgebildet wird, gehört fest zum Betriebskonzept. Zwei Handwerksberufe lassen sich erlernen: der Orthopädie-Schuhtechniker und der Orthopädie-Mechaniker. Aktuell werden für beide Berufe Azubis gesucht. Sonmeya Lippmann hat sich in Rudersberg zur Mechanikerin ausbilden lassen. Was sie dazu brachte? „Ich wollte eine Mischung aus Sozialem und Handwerklichem machen“, sagt die 22-Jährige, die ehrenamtlich beim Roten Kreuz tätig ist und deshalb bereits zuvor Berührungspunkte mit dem Thema hatte.

Was den Job spannend, aber auch herausfordernd macht

Etwas anders als ein klassischer Job in der Industrie sei die Arbeit im Sanitätshaus halt schon, sagt Michael Klotzbücher, der mit seinen Brüdern Thomas und Christoph die Geschäfte im Familienbetrieb führt. „Wir sind nah am Patienten und Kunden dran.“

Soziale Kompetenz sollte deshalb schon mitbringen, wer sich für diese Branche entscheidet. Schließlich habe man es mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun, die teilweise gerade Schlimmes erlebt haben. „Das macht es interessant, aber auch herausfordernd“, findet Klotzbücher. Doch zu sehen, wie es jemand aus einem Tief wieder hoch schaffe, „das macht einen auch glücklich“.

Vieles habe sie auch erst einmal lernen müssen, berichtet Sonmeya Lippmann. Auf die richtige Wortwahl zu achten etwa, das sei Teil der Ausbildung von Tag eins an. „Man sollte auch keine Körperscheu haben“, ergänzt die 22-Jährige. Ein guter Formensinn und handwerkliches Geschick könnten zudem nicht schaden.

"Das ist für jeden mit einem gewissen Ehrgeiz zu schaffen"

Was es noch braucht? Die Mittlere Reife und ein gutes Verständnis für Mathematik und Biomechanik. Wobei die Ansprüche machbar sind: „Das ist für jeden mit einem gewissen Ehrgeiz zu schaffen“, findet Michael Klotzbücher. Die dreieinhalbjährige Ausbildung ist dual, alle drei Monate geht es für die Azubis an die Berufsschule.

Und es gibt danach weitere Aufstiegsmöglichkeiten. Zwei Mitarbeiter besuchen gerade die Meisterschule.

Mehr Flexibilität als bei großen Firmen

Der Beruf sei attraktiv für Frauen, die eine leitende Tätigkeit anstreben, betont der Geschäftsführer. Der Wiedereinstieg nach der Schwangerschaft sei unproblematisch, mit dem Tageselternverein arbeite man zusammen. Punkten will der Betrieb zudem mit einem freien Nachmittag für jeden Mitarbeiter.

Die Flexibilität sei insgesamt größer als bei einem Industriebetrieb, betont Klotzbücher. „Wir schauen immer, was machbar ist.“ Jetzt müsse dieser spannende Nischenberuf halt nur noch ein wenig bekannter gemacht werden.