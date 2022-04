In Rudersberg wird jetzt ein neues Baugebiet erschlossen. Und zwar im Kernort am Mühlbachweg, angrenzend an die Bahngleise der Wieslauftalbahn. Vor einem Jahr hat der Gemeinderat grünes Licht gegeben für den entsprechenden Bebauungsplan, der an dieser Stelle eine innerörtliche Baulücke schließt. Damit soll auch die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnbauplätzen gedeckt werden.

Was dort entstehen wird

Entstehen werden auf einer Fläche von knapp zehn Hektar nun zwölf Einfamilien-