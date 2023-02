Ausbildungsbereitschaft sinkt: Wie das Schulzentrum Rudersberg gegensteuert

Eigentlich sind die Zeiten nicht schlecht für Jugendliche mit einem Schulabschluss in der Tasche. In vielen Branchen werden händeringend Azubis gesucht. Doch wofür sich entscheiden, wenn die Mittlere Reife naht? Viele haben da keine klare Vorstellung.

Die Ausbildungsbereitschaft sinkt – diese Woche soll motivieren

In den Corona-Jahren waren Praktika lange Zeit kaum möglich, das mag einer der Gründe dafür sein. Jetzt, wo das wieder problemlos geht, sinkt bei vielen trotzdem die Ausbildungsbereitschaft. Nach der Schule führt auch an der Real- und Werkrealschule der Weg nicht mehr automatisch in eine Ausbildung oder Lehre.

„Vielen ist nicht bewusst, was das bedeutet“, sagt Diana Bunz, Konrektorin am Schulzentrum Rudersberg, die zu einer Ausbildung motivieren möchte. Deshalb gibt es in diesem Jahr eine besonders intensive Berufsvorbereitung für die Acht- und Neuntklässler. Eine ganze Woche lang beschäftigen sie sich mit der Arbeitswelt und ihren Möglichkeiten. Dazu gibt es Tagespraktika, Bewerbertrainings oder Betriebsbesichtigungen.

Am Montagvormittag sind Ellen und Daniel zu Besuch. Sie und zwei weitere junge Erwachsene sind von der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Ausbildungs- und Studienbotschaftern ernannt worden. „Sie sollen den Schülerinnen und Schülern die Angst davor nehmen“, sagt Eleonora Martian von der IHK. Die Kammer spreche die Betriebe dazu aktiv an und schule die ausgewählten Botschafter dann entsprechend.

Dass diese Botschafter nicht unbedingt einen makellosen Lebenslauf haben müssen, zeigen Ellen und Daniel an diesem Vormittag recht anschaulich. Denn auch die beiden wussten zunächst nicht genau, was sie nach der Schule beruflich machen sollten. Sie sind damit nicht alleine, wie eine kurze Umfrage unter der Schülerschaft ergibt. Etwa die Hälfte streckt bei der Frage, ob sie denn schon wüssten, was sie nach der Schule machen wollen. Die Vorstellungen von der Berufswelt sind aber noch recht vage. „Grundschullehrer oder was mit Fernsehen“, antwortet etwa ein Junge auf die Frage, was genau er später machen wolle.

Das (Aus-)Bildungssystem kennt viele Wege, man muss sie nur kennen

Ellen versucht, den Schülerinnen und Schülern deshalb eine Brücke zu bauen, indem sie von ihrem eigenen Werdegang erzählt. Auch sie war früher auf der Realschule, „ich saß in der zehnten Klasse hinten rechts und wusste nicht, was ich machen soll“. Deshalb hängte sie noch zwei Jahre an der Fachoberschule an, ein Schultyp in Bayern, mit dem man die Fachhochschulreife erlangen kann. „Das war eine feine Sache.“ Nur: Nach den zwei Jahren wusste sie immer noch nicht, wohin die Reise gehen soll.

Sie traf eine nicht sehr kluge Entscheidung, von der sie dringend abrät: Suchte sie doch nach einem Ausbildungsplatz, der möglichst nah an ihrer Wohnung war – und landete, 900 Meter entfernt, bei einem Discounter, wo sie eine Ausbildung machte und für einige Zeit auch als Filialleiterin tätig war. Über eine Freundin kam sie dann auf die Idee „Kindheitspädagogik“ an der Pädagogischen Hochschule in Gmünd zu studieren. Seit 2021 hat sie einen Abschluss und sagt: „Es hat lange gedauert, dafür mache ich jetzt, was ich wirklich will“.

Auch Daniel hat nicht auf Anhieb das gefunden, was er wirklich wollte, war zunächst Azubi als Fachkraft für Lagerlogistik, „das hab ich durchgezogen, auch wenn ich schnell gemerkt hab, das ist nichts für mich“. Also holte er die Fachhochschulreife nach, studierte, „doch dann kam Corona“. Mittlerweile war er Vater – „und mir wurde klar, ich brauche etwas Krisenfestes“. Daniel fand einen Ausbildungsplatz als Justizfachangestellter beim Amtsgericht. „Das ist krisensicher und macht mir mega Spaß“.

Die Botschaft lautet daher: „Es ist nie nur eine Einbahnstraße“, das deutsche (Aus-) Bildungssystem kennt viele Wege, man muss sie nur kennen. Diese aufzuzeigen gehört zum Kern dieser berufsvorbereitenden Woche. „Das Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler Einblicke bekommen, Kontakte knüpfen und über diese persönlichen Begegnungen dann zu Praktika kommen“, so Konrektorin Diana Bunz.

Betriebe gewähren Einblicke in die Arbeitswelt

Dazu sind eine ganz Reihe von Betrieben aus der Region mit Bildungspartnerschaften im Boot: von größeren wie Frech, Föhl, Kärcher, Stoba oder Catalent bis zu Aspacher & Klotzbücher, der Rudersberger Gemeindeverwaltung oder dem Handwerksbetrieb Rayle aus Schorndorf, der bei einem Projekt in die Mal- und Farbtechnik einführen wird.

Einblicke bekommen die Jugendlichen auch in die Arbeit eines Friedhofsgärtners oder des Bethel in Welzheim. Ein Truck der Metall- und Elektroindustrie sowie der Gastronomie wird ans Schulzentrum kommen. Und gemeinsam mit der Firma Weru können sie sich in einem Workshop mit den richtigen Umgangsformen befassen. Ein Bewerbertraining aus Sicht der Arbeitgeber gehört ebenfalls zum umfangreichen Programm, an dem Werkreal- wie Realschüler der Klassenstufen 8 und 9 teilnehmen.

All diese Angebote können nach individuellen Schwerpunkten ausgewählt werden. Und weil nicht alle an allen Angeboten teilnehmen können, gibt es zudem noch sogenannte VR-Brillen. Mit diesen digitalen Brillen können Mädchen und Jungen Berufe zumindest virtuell erkunden.

Berufsorientierung ist auch über die Woche hinaus ein wichtiges Thema

Nach dieser Woche ist das Thema Berufsorientierung aber noch nicht vorbei. So hat Mohammed Türk am Schulzentrum eine feste Sprechstunde. Er ist Berufsberater der Agentur für Arbeit und begleitet die Jugendlichen auf dem Weg in die Arbeitswelt – als Externer ist er auch dann noch Ansprechpartner, wenn sie die Schule absolviert haben. Es gibt Schnuppertage in Betriebe und ab Klasse 5 steht das Thema Beruf für die Schülerinnen und Schüler eigentlich immer wieder auf der Tagesordnung.

Doch auch an der Werkreal- und Realschule werden die Lehrpläne des Kultusministeriums zunehmend theoretischer, „deshalb ist es enorm wichtig, solche praktischen Erfahrungen zu ermöglichen“, findet Konrektorin Diana Bunz. Trotz all dem, was in Rudersberg bereits getan wird, sagt sie deshalb: „Wir brauchen mehr Kontinuität in der Berufsberatung“.