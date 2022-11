Besserer Schutz im Katastrophenfall: Rudersberg baut wieder 14 Sirenen auf

Einst gehörte der Ton der Warnsirenen im Wieslauftal zum Alltag. Wenn die Feuerwehr zum Einsatz ausrücken musste, diente er als weithin hörbares Signal. Doch schon lange sind sie nicht mehr im Einsatz. Das ändert sich jetzt. Denn im gesamten Rems-Murr-Kreis wird gerade das Sirenennetz wieder aufgebaut. Und auch Rudersberg nimmt dafür Geld in die Hand. Insgesamt 14 Sirenen werden im gesamten Gemeindegebiet installiert. So hat es der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Ambivalente Gefühle wegen der Kosten

Für Bürgermeister Raimon Ahrens ist das „ein Thema, das bei mir ambivalente Gefühle auslöst“, wie er in der jüngsten Sitzung des Gremiums offenbarte. „Wir sind froh, dass wir die Förderung für Sirenen bekommen haben“, er müsse allerdings etwas Wasser in den Wein gießen. Denn „die Sirenen werden mit einem gutem Fördersatz gefördert, das gesamte Rahmenprogramm, um die Sirenen zum Laufen zu bringen, kostet die Kommune aber“.

Die Gemeinde schaffe zudem 14 Sirenen an, bekomme aber nur für elf eine Förderung. Denn im Prozess habe sich gezeigt, dass drei weitere sinnvoll wären. Eine Nachförderung sei aber nicht mehr möglich, so Ahrens. Von den 350.000 Euro Gesamtkosten muss die Gemeinde letztlich knapp zwei Drittel selbst bezahlen.

Das Thema wurde bereits in den Ortschaftsräten vorberaten. In Schlechtbach gab es den Wunsch, zwei Alternativstandorte zu prüfen: in Michelau das Feuerwehrmagazin statt des Beleuchtungsmastes am Ende der Mittelfeldstraße, und in Schlechtbach das Bürgerhaus statt des TSV-Vereinszentrums. Dadurch wäre eine bessere Schallverbreitung gegeben, so die Meinung des Gremiums. Der Steinenberger Ortschaftsrat hat zudem angeregt, die Anbringung der Sirene mit der Sanierung des Dachs auf dem Ortschaftsamt zu verbinden. Beides will die Verwaltung nun prüfen.

"Die Bevölkerung muss sensibilisiert werden"

Im Gemeinderat gab es für den Ausbau des Sirenennetzes viel Zustimmung. Feuerwehr-Kommandant Steffen Knödler (Freie Wähler) bat um Folgendes: „Die Bevölkerung muss sensibilisiert werden, wenn die Sirenen aufgebaut sind. Es muss deutlich kommuniziert werden, was das für eine Bedeutung hat.“ Und Wolfgang Bogusch (Rudersberger Bürger) meinte: „Ein bisschen fragt man sich, warum die Sirenen verschwunden sind. Das ist Blödsinn gewesen.“

Sirenen können nur ein Teil der Lösung sein

Robert Schuler (CDU) bat die Verwaltung um ein Konzept für Probealarme. Und er hoffte, dass weitere Technologien wie Cell Broadcast kommen – „und die Sirenen nur ein Backup bleiben“. Bei Cell Broadcast erhalten alle Handys in einem bestimmten Netz eine Nachricht mit Signalton. Am 8. Dezember wird das System getestet und eine SMS an alle Handybesitzer verschickt. Bürgermeister Ahrens meinte dazu: „Das ist die Zukunft, kann aber nur ein Baustein sein, der andere sind die Sirenen.“

Jutta Hermann (Rudersberger Bürger) fragte sich, ob der Kindergarten in Oberndorf der richtige Standort sei. Seitens der Betroffenen habe es keine Bedenken gegeben, so Ahrens. Der Standort sei gut und „wir wollen die Sirenen auf öffentliche Gebäude stellen, um sie zu sichern“.

Krisenstab im Katastrophenfall

Im Rudersberger Rathaus gibt es für den Katastrophenfall übrigens einen Krisenstab. Das berichtet der Bürgermeister auf unsere Nachfrage. Im Ernstfall, etwa einem flächendeckenden Stromausfall, würde die Gemeinde neben den Sirenen durch Aushänge oder Aufrufe informieren. In manchen Bereichen gebe es bereits Notstromaggregate, für andere würden gerade Blackout-Konzepte erstellt.

So bestehe für die IT-Notstromversorgung im Haus aktuell „eine gewisse Pufferung“. Auch die Trinkwasserversorgung wäre vorerst gesichert. Von den Hochbehältern aus wird ohne Strom versorgt. Und ein voller Hochbehälter könne sein Gebiet in der Regel für ein bis zwei Tage versorgen. Auch die Abwasserversorgung könne zunächst aufrechterhalten werden. Ein Blockheizkraftwerk könnte den Stromausfall für eine gewisse Zeit auffangen, „für längerfristige Ausfälle prüfen wir derzeit den Einsatz von Notstromaggregaten“.