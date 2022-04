Vermutlich aufgrund einer technischen Ursache ist es am Dienstag (19.04.) gegen 15.15 Uhr in Rudersberg zu einem Terrassenbrand an einem Mehrfamilienwohnhaus im Dahlienweg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, brachten zunächst die Nachbarn und im weiteren Verlauf die Feuerwehren Rudersberg und Schlechtbach, die mit 22 Wehrleuten und vier Fahrzeugen vor Ort waren, das Feuer schnell unter Kontrolle.

Steffen Knödler, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rudersberg, schildert den