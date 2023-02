Brennholz in Rudersberg: Wo man noch Holz kaufen kann und was es kostet

Wer gerade Brennholz braucht oder sich schon für den nächsten Herbst und Winter eindecken will, der hat meist Pech: Es gibt nichts. Die Förster mussten im vergangenen Jahr schon früh die Bremse reinhauen, weil die Nachfrage so hoch war, dass die Vorräte zügig verkauft waren. Der Rudersberger Revierförster Christian Hamann sagt: „Wer Holz für die nächste Heizsaison bestellen will, kann sich ab Mitte August wieder melden.“ Auch private Holzhändler sind vielfach ausverkauft, aber in Rudersberg gibt es noch einen, bei dem es besser aussieht.

Matthias Milla sagt: Er habe zwar nur noch eine kleinere Restmenge Trockenholz, dafür aber Frischholz „im Überfluss“. Buche, Esche, Eiche, Birke Linde – „genug vorhanden“. Wie kommt esas, dass er noch hat, was anderswo längst ausverkauft ist? Da lacht der Holzhändler und meint nur: „Ich habe früh genug bestellt.“ Er beziehe sein Holz über den örtlichen Förster oder ForstBW, also aus den Wäldern des Landes Baden-Württemberg. Im September 2022 sei überall Annahmestopp für Bestellungen gewesen, aber er habe schon im Juli bestellt.

Das kostet der Schüttraummeter bei Matthias Milla

Matthias Milla sagt, soweit er es überblicken könne, sei er im „Dreieck“ zwischen Waiblingen, Schorndorf und Backnang der einzige Brennholzhändler, der das Geschäft in Vollzeit betreibe. „Als Ein-Mann-Betrieb, sechs Tage die Woche.“ 2022 habe er um die 500 Schüttraummeter verkauft. Ein Schüttraummeter (Abkürzung SRM) bezeichnet einen Kubikmeter geschüttetes Holz, also mit Luft drin, so wie es eben beim Schütten in den entsprechenden Behälter fällt.

So ein Schüttraummeter Brennholz kostet bei Matthias Milla derzeit 105 Euro. Wer sich das Holz liefern lässt, zahlt zusätzlich 2,30 Euro pro Anfahrtskilometer ab Rudersberg-Schlechtbach.

Milla empfiehlt Holzofen- oder Offene-Kamin-Besitzern, Frischholz für die kommende Saison im März zu kaufen – sofern der geeignete Lagerplatz dafür vorhanden ist: An der frischen Luft, unter einem Dach, das heißt, an einem trockenen Platz, an dem kein Regen rankommt. „Normalerweise ist es dann in sechs bis acht Monaten trocken, sagt er. Zumal bei den trockenen Sommern wie in den vergangenen Jahren.

Knappheit hält an

Die Holzknappheit wird aus Millas Sicht weiter anhalten. Es gebe aus verschiedenen Gründen auf dem Weltmarkt wenig Holz, deswegen gehe fast alles ins Sägewerk, um zu Baumaterial oder Möbelteilen verarbeitet zu werden.

Christian Hamann, der als Förster für das Revier Rudersberg-Weissacher-Tal zuständig ist, kann derzeit nicht sagen, ob ab August, wenn er wieder Anfragen annimmt, jeder das Brennholz bekommt, das er will. „Wenn ich merke, das wird zu viel, muss ich halt einen Stopp reinhauen. Dann kann ich nur sagen, es gibt vielleicht eine Warteliste. Ich mache nicht mehr Holz, wenn die Nachfrage höher ist.“ Er mache nachhaltig Holz anhand eines Zehnjahresplans. Der Einschlag in seinem Revier betrage jährlich zwischen 1000 und 1200 Festmeter. Davon gehe aber der Großteil in die Möbelindustrie oder die Baubranche.

Das Brennholz gibt es bei Christian Hamann in Form von Langholz, also Stämmen zu kaufen. Der Preis ist im ganzen Rems-Murr-Kreis gleich und festgelegt durch das Forstamt. In der noch laufenden Saison sind es 80 Euro für den Festmeter Buchenholz und 75 Euro für anderes Hartlaubholz wie Eiche, Esche und Ahorn.

Warum das Brennholz teurer ist

Zuvor habe der Festmeter Buche 65 Euro gekostet, sagt der Förster. „Man hat zehn Jahre die Brennholzpreise nicht erhöht, das war jetzt einfach auch an der Zeit.“ Auch für die Waldarbeit sind die Kosten gestiegen, der Spritpreis und andere Teuerungen schlagen zu Buche.

Wie sich das alles weiterentwickelt und ob die Brennholzpreise im August noch so sind wie jetzt, ist offen. „Für nächste Saison weiß ich nicht, ob es so bleibt“, sagt Christian Hamann.