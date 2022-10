Den Feen auf der Spur: Wo der neue Premiumwanderweg in Rudersberg verlaufen soll

Als die Planungen für einen Premiumwanderweg unter der Dachmarke „Feenspuren im Schwäbischen Wald“ vor einem Jahr im Rudersberger Gemeinderat vorgestellt wurde, hatte das Gremium noch einige Bedenken. Die Gemeinderäte und -rätinnen sorgten sich unter anderem, dass für das Konzept zu wenig Parkplätze vorhanden sind und das Angebot zu viele Touristen von auswärts in die Gemeinde ziehen könnte. Einige dieser Bedenken scheinen nun aus dem Weg geräumt, die Planungen für den Wanderweg und einen kürzeren Spazierweg schreiten voran.

Die Gemeinde hat im vergangenen Jahr bei einigen Punkten nachgebessert. So soll zum Beispiel der Wanderparkplatz „Sohl“, den die Gremiumsmitglieder ohnehin schon am Rande seiner Kapazitäten sahen, um 14 Stellplätze erweitert werden. Das wird um die 30.000 Euro kosten. Die Wegeführung ist konkretisiert worden und es haben Absprachen mit den zuständigen Stellen stattgefunden, so dass klar ist: Die Wege sind voraussichtlich zertifizierungsfähig.

Wo sollen die zwei Wege verlaufen?

Der Premiumwanderweg ist ein Rundwanderweg von etwa zwölfeinhalb Kilometer Länge und soll laut der Vorlage der Verwaltung oberhalb von Oberdorf über den Jux weiter über Mannenberg unterhalb der Haube und durch das Igelsbachtal (Grenzweg) oberhalb von Klaffenbach verlaufen. Laut dem Deutschen Wanderinstitut zeichne sich der zukünftige Premiumwanderweg durch sein breites Spektrum landschaftlicher Gegebenheiten aus. So verlaufe er sowohl im Wald als auch durch offene Landschaften und weise Besonderheiten wie Felsstrukturen, Gewässer, Streuobstwiesen und Aussichten auf.

Der Premiumspazierweg ist ein kurzer Rundwanderweg von etwa fünf Kilometer Länge und soll laut der Verwaltung unterhalb von Königsbronnhof durch offene Landschaften mit weiten Ausblicken und dann weiter durch den Wald bis zum Buchenbachursprung und entlang dem Pionierweg verlaufen. Der Spazierweg biete auf einer sehr kurzen Strecke sehr viel Abwechslung mit besonders hohem Erlebniswert. Der Weg sei auf die Bedürfnisse von Spaziergängern zugeschnitten, denen Landschafts- und Naturerlebnisse wichtig sind. Entsprechend biete sich der Weg auch hervorragend für Familien, die kürzere Touren bevorzugen, an.

Die Wege sollen noch so beschildert werden, dass ihre Besucherinnen und Besucher auch ohne Karte oder digitale Hilfsmittel zum Ziel gelangen. Die Natur soll aber hauptsächlich für sich sprechen, so dass es nur an wenigen, ausgewählten Orten „Feen-Informationstafeln“ oder Informationsschilder über Sehenswürdigkeiten geben soll. Entlang der Wege wird es Rast- und Verweilmöglichkeiten geben, außerdem wird eine „Feenbank“ an der Juxhöhle installiert. Die Wege sind an den öffentlichen Nahverkehr angebunden und es stehen an verschiedenen Orten Parkplätze zur Verfügung.

Kritik und Zuspruch aus dem Gemeinderat

Gemeinderat Eberhard Layer (Freie Wähler) äußerte wie auch schon im vergangenen Jahr Kritik an den neuen Wegen. Die Gemeinde habe schon ein gutes Wanderangebot, das auch von Wegepaten betreut werde. Die „Feenspuren im Schwäbischen Wald“-Wege bezeichnete er als „abgefahrenen Zug“, auf den es sich nicht mehr lohne, noch aufzuspringen. Die neuen Wege so gut instand zu halten, wie die alten, könnte seiner Meinung nach schwierig werden.

Andere Gemeinderäte sahen das neue Angebot weitaus positiver. Gemeinderat Robert Schuler, CDU-Fraktionsvorsitzender, sprach sich zum Beispiel für die „Feenspuren“-Wege aus. Er sei der Meinung, dass Gemeinden überregional zusammenarbeiten müssten, um die gesamte Region attraktiv zu machen, und sehe deshalb auch keinen Nachteil darin, wenn die neuen Wege, wie manche im Gremium finden, „leicht touristisch“ seien beziehungsweise auch Besucherinnen und Besucher von außerhalb anzögen.

Bürgermeister: "Sehr, sehr gute Routen"

„Ich glaube, wir haben hier tatsächlich zwei sehr, sehr gute Routen, auch für unterschiedliche Belange“, sagte Bürgermeister Raimon Ahrens zu dem Thema. Er betonte, dass auch Rudersbergerinnen und Rudersberger seiner Meinung nach von den Wegen profitieren und konnte sich gut vorstellen, dass auch einige Familien die Spuren der Feen erkunden und die Vermarktung des Weges den einen oder anderen überzeugen könnte, zu wandern, der das sonst nicht getan hätte.

Am Ende stimmten die Gemeinderäte und -rätinnen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung mehrheitlich dafür, mit den Planungen für die neuen Wege fortzufahren.

Der Wunsch nach einem Premiumwanderweg kam im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens auf, das die Gemeinde durchgeführt hatte.