Deutschland-Flagge mit Banane sorgt für Unmut: Was sich eine Frau aus Rudersberg dabei denkt

Wer durch den Rudersberger Teilort Oberndorf fährt, hat sie vielleicht schon entdeckt: die Republikflagge beim Brunnenplatz mit einer geschälten Banane mittendrin. Schon seit geraumer Zeit hängt sie an der Stelle, in direkter Nähe zu einer Bushaltestelle. Deutschland – eine Bananenrepublik?

Weshalb die Flagge an dem Haus hängt

„Ja, das finde ich“, sagt Martina Schiefer-Reichle, die jene Fahne gut sichtbar an ihrer Hauswand aufgehängt hat. Die 60-Jährige lehnt die deutsche Regierung ab, nicht zuletzt wegen der Corona-Maßnahmen. Seit zweieinhalb Jahren geht sie regelmäßig dagegen auf die Straße. Aber schon länger steht sie dem Staat sehr kritisch gegenüber, etwa wegen Merkels Flüchtlingspolitik. Sie ist Mitglied der Partei „Die Basis“, die aus dem Corona-Protest heraus entstanden ist. Und wenn es nach ihr ginge, könnte die Partei durchaus noch etwas radikaler sein.

Die Flaggenhisserin ist eine Impfgegnerin

Mit ihrer Meinung hält die Oberndorferin nicht hinterm Berg. Auf ihrem Auto ist eine durchgestrichene Spritze zu sehen – und beim Einkaufen trägt sie gerne bedruckte T-Shirts mit Slogans wie „Die Geimpften sind schuld, dass ich ungeimpft bin“ oder „Fressefreiheit“. An ihrem Haus hing auch schon mal ein Transparent mit der Forderung „Rettet das Grundgesetz“. Als sie hört, dass die Schorndorfer Nachrichten mit ihr sprechen wollen, muss sie kurz lachen: „Mainstreampresse“ sei das. Darüber informiere sie sich schon lange nicht mehr.

Eine Verunglimpfung der Republik?

Nicht allen gefällt diese Fahne mitten im Ort. „Das stinkt mir gewaltig“, sagt etwa der Oberndorfer Gerhard Großpietsch. Vor allem als ehemaliger Lehrer, weil jeden Morgen Schulkinder an der Haltestelle auf den Bus nach Welzheim warten. „Eine Fahne, die für Einigkeit und Recht und Freiheit steht und die für viele Deutsche in ihrem Kampf um ein demokratisches, freiheitliches und rechtsstaatliches Land einen großen Symbolwert gehabt hat. Kann man eine Fahne so in der Öffentlichkeit verunglimpfen?“, fragt sich Großpietsch.

Die kurze Antwort lautet: Ja, das ist erlaubt. Das ist die Antwort, die Großpietsch vom Rathaus, vom Gemeinderat und auch der Polizei erhalten hat. Die Flagge in Oberndorf sei bekannt, sagt der Bürgermeister auf unsere Nachfrage. Mehrere Bürger hätten sich deshalb an die Verwaltung gewandt. „Wir als Gemeinde sind natürlich nicht glücklich darüber, wenn solche Flaggen gehisst werden“, so Raimon Ahrens. „Wir versuchen, in diesen Fällen aufzuklären, und suchen das Gespräch. Allerdings müssen wir auch akzeptieren, dass die Verwendung dieser Flaggen oder Symbole durch die Rechtsprechung gedeckt ist.“

Was die Justiz dazu sagt

Verboten ist das Hissen einer Bananenflagge in der Tat nicht. Das hat die Justiz verschiedentlich immer wieder festgestellt. Bereits vor 13 Jahren etwa die Staatsanwaltschaft in Ellwangen. Ein Crailsheimer hatte damals eine solche Flagge in seinem Garten gehisst. Die Polizei beschlagnahmte diese zunächst und stellte Anzeige, weil die Beamten in der Banane auf der Nationalflagge eine „Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole“ nach Paragraf 90a Strafgesetzbuch sahen, wofür eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren drohen kann. Doch die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat das Verfahren nach monatelanger Prüfung schließlich eingestellt. „Das öffentliche Hissen der Flagge stellt, anders als beispielsweise provokatives Aufstellen der Bundesflagge in einem Misthaufen, keine Verunglimpfung der Flagge dar“, hieß es damals in der Begründung. Durch die Banane werde aus Sicht der Juristen „nicht die Flagge selbst empfindlich geschmäht oder besonders verächtlich gemacht“, sondern lediglich die Bundesrepublik selbst.

Auch bei Pegida-Demonstrationen in Dresden war vor fünf Jahren die Bananenflagge gesichtet und von der Polizei beschlagnahmt worden. Die Dresdener Staatsanwaltschaft konnte aber auch in diesem Fall keine Verunglimpfung des deutschen Staates erkennen.

Gemischte Reaktionen auf die Flagge

Im Saarland hat sich Anfang des Jahres nun erneut eine Staatsanwaltschaft mit dem Thema beschäftigt. Bei einer Corona-Demonstration hatte ein Teilnehmer eine Bananenflagge dabei. Die Polizei leitete ein Verfahren ein. Die Generalstaatsanwaltschaft konnte allerdings wieder keine Straftat erkennen. Wie der Saarländische Rundfunk berichtet, bewertete diese die Fahne zwar als scharfe Kritik, sah diese aber durch das Grundgesetz gedeckt.

Auch in Oberndorf wird die Bananenfahne daher erst einmal bleiben. Martina Schiefer-Reichle weiß, dass sie dafür, zumal auf eigenem Grund, nicht belangt werden kann. Und neben ablehnenden Kommentaren erhalte sie auch immer wieder Zustimmung.