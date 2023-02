Die unechte Teilortswahl ist in Rudersberg jetzt Geschichte - was das bedeutet

Im kommenden Jahr stehen wieder Kommunalwahlen an. Dann können die Bürger ihre lokalen Vertreter in die Gemeinde- und Ortschaftsräte wählen. Bislang geschah dies in Rudersberg in Form einer unechten Teilortswahl. Diese wurde nun einstimmig vom Gemeinderat abgeschafft. Die Hauptsatzung der Kommune wird dafür entsprechend geändert.

Wieso wird das Wahlsystem geändert?

Auslöser für diese Entscheidung war ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs vom Juli 2022, das die Kommunalwahl 2019 in Tauberbischofsheim für ungültig erklärt hat. In der Gemeinde wurden die Vertreter nach dem Prinzip der unechten Teilortswahl gewählt. Dabei bekommen Teilorte eine garantierte Zahl an Sitzen im Gemeinderat zugeschrieben. Über eine eigene Liste können die Bürger dabei neben den Vertretern für die Gesamtgemeinde auch diese für ihren Teilort in das Gremium wählen.

Eine Wählerin aus Tauberbischofsheim hatte gegen dieses Wahlsystem geklagt, weil sie ihre Stimme nicht genügend repräsentiert sah. Denn für einen Sitz im Gemeinderat waren nicht in allen Teilorten gleich viel Stimmen notwendig. Das Gericht gab ihr recht und sah hier einen Verstoß gegen das Prinzip der Gleichbehandlung.

Rudersberg ließ daraufhin die Situation von Fachanwälten prüfen – mit dem Ergebnis, dass auch in der Gemeinde kleine Teilorte überrepräsentiert sind. Konkret heißt dies etwa, dass der Hauptort Rudersberg beim Verhältnis von Sitzen zu Einwohnern mit gut 17 Prozent im Gremium unterrepräsentiert ist, während etwa das kleine Necklinsberg mit fast 58 Prozent deutlich überrepräsentiert ist. „Wir haben ein klares Signal bekommen, dass Handlungsbedarf besteht“, so Bürgermeister Ahrens Fazit der rechtlichen Prüfung.

Das Gremium wird künftig kleiner

Im Dezember hat das Gremium dann über die weiteren Schritte beraten und auch entschieden, dass der Gemeinderat künftig nur noch 22 Sitze haben soll. Aktuell zählt das Gremium 27 Mitglieder, was an den Ausgleichsmandaten liegt, die wegen des Wahlsystems notwendig waren.

Zugleich war der Tenor im Gemeinderat, dass die Belange der Teilorte unabhängig vom Wahlsystem im Blick behalten werden, es nun aber an den Bürgern und Fraktionen liege, in Rudersbergs Teilorten geeignete Kandidaten für die Wahl zu finden.

Auch die Ortschaftsräte haben sich zuvor mit dem Thema befasst. Denn die unechte Teilortswahl gibt es bislang dort ebenfalls. Alle Teilortgremien haben sich schließlich einstimmig für die Abschaffung des Wahlsystems ausgesprochen. An der Zahl der Sitze soll sich in den Gremien indes nichts ändern, sie beläuft sich in Steinenberg und Schlechtbach weiter auf zehn und in Asperglen auf neun.