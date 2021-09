In unserer kleinen Sommerserie mit Lektüretipps haben wir für den vierten Teil nicht in den Bibliotheken (zu den anderen drei Teilen geht es hier, hier und hier), sondern in den Rathäusern nach Empfehlungen gefragt. Welche Bücher haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit Genuss gelesen? Zusammengekommen sind fünf Tipps, drei Sachbücher und zwei Romane – davon einer aus dem Jahr 1826.

Raimon Ahrens (Rudersberg): Bill Bryson – Sommer 1927

640 Seiten, Goldmann