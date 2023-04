Fatima Bischoff wird Bauamtsleiterin in Rudersberg - aber nicht allein

Fatima Bischoff verlässt den Rudersberger Gemeinderat. Die CDU-Gemeinderätin übernimmt im Rathaus die Leitung des Bauamts in einer interessanten neuen Konstellation. Sie habe sich zusammen mit Birgit Carrazzo in einer „Tandemlösung“ beworben, erklärt Bürgermeister Raimon Ahrens. Das heißt, die beiden Frauen teilen sich die Amtsleiterinnenstelle jeweils zu 50 Prozent. „Bei der aktuellen Bewerberlage am Markt muss man für kreative Lösungen offen sein“, so Ahrens. Die „Tandemlösung“ benötige sicherlich mehr Abstimmungsbedarf, biete aber auch Chancen.

Ende März 2022 hatte René Schaal, der das Bauamt neun Jahre leitete, die Gemeinde aus privaten Gründen verlassen. Eine Nachfolgerin war bereits gefunden. Doch die Zusammenarbeit hat dem Vernehmen nach nicht so funktioniert wie erhofft. Die Stelle war deswegen schnell wieder vakant.

Nachrücker ist Albino Labrenz

Fatima Bischoff gehörte seit 2014 dem Rudersberger Gemeinderat an. Sie habe in dieser Zeit „viele wegweisende Entscheidungen auf den Weg gebracht“, sagte Bürgermeister Raimon Ahrens bei ihrer Verabschiedung am vergangenen Dienstag. Als Nachrücker ist Albino Labrenz neu in der CDU-Fraktion im Gemeinderat.