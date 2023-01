Feuerwehr Rudersberg hatte noch nie so viele Einsätze wie im Jahr 2022

Bei der Hauptversammlung der Rudersberger Feuerwehr blickte Kommandant Steffen Knödler auf ein absolutes Rekordjahr zurück. 69 Einsätze hatten die Kameraden – so viele wie noch nie! In den Jahren davor waren es 49 beziehungsweise 52, vor zehn Jahren lag die Zahl sogar noch bei 33.

Zu den Einsätzen im vergangenen Jahr zählten ein Dachstuhlbrand in Oberndorf, ein Wohnungsbrand in Zumhof, mehrere Fahrzeugbrände, der Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen sowie technische Hilfeleistungen. Auch ein nach Baggerarbeiten einsturzgefährdetes Wohnhaus oder die Rettung eines Hundes aus einer Verdolung zählten dazu. Zwölf Menschen und drei Tiere wurden gerettet, bei drei Personen sei jede Hilfe zu spät gekommen. Im Brandschutz-Einsatz war die Wehr außerdem beim Moto-Cross und dem Adventswald.

Mitgliederzahl ist gestiegen

Vier Frauen und 103 Männer zählt die Rudersberger Wehr aktuell. Drei Austritten standen 2022 sechs Eintritte gegenüber, so Kommandant Steffen Knödler. Die Alterswehr beläuft sich aktuell auf 22 Mitglieder. Im vergangenen Jahr konnten endlich wieder wie gewohnt Dienstabende abgehalten werden, so Leiter Walter Elser.

Mehrere Aus- und Fortbildungen haben die aktiven Kameraden 2022 besucht: Vom Truppmann- über den Sprechfunker- bis zum Maschinisten- und Gruppenführerlehrgang reichte die Bandbreite.

Auch zahlreiche Übungen gab es im vergangenen Jahr, darunter eine „Heißausbildung“ am Brandübungscontainer oder eine Gesamtwehrübung zum Thema Alarmplan.

Erfolgreiche Jugendabteilung

Kommandant Knödler lobte die Arbeit der Wusel- und Jugendfeuerwehr und verwies auf die Übergabe des Löschgruppenfahrzeugs LF8 zur Jugendfeuerwehr und die Übergabe eines Feuerlöschtrainers.

Leiter Achim Schönleber berichtete, dass die Wusel- und Jugendfeuerwehr so viele Mitglieder habe, dass ohne die vielen Betreuerinnen und Betreuer keine Nachwuchsarbeit in diesem Maße möglich wäre.

Investitionen in die Infrastruktur stehen an

Auch zur notwendigen Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser äußerte sich Kommandant Knödler. Er berichtete, dass für den Anbau in Steinenberg erste Aufträge vergeben seien und sich die Wehr eine Fertigstellung der Maßnahme bis Ende des Jahres wünsche. Im Anschluss müsse es auch an die Planungen in Necklinsberg gehen – und für den Standort im Hauptort eine Lösung gefunden werden. Die gemeinsame Besichtigungsfahrt mit Verwaltung und Gemeinderat habe hier wichtige Impulse gegeben. Für das neue Gerätehaus benötige man auf jeden Fall genügend Platz, jetzt gelte es noch, den Standort zu klären.

In diesem Jahr soll zudem ein mobiler Notstromanhänger besorgt werden, auch stehe die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens an. Außerdem werde das Sirenennetz im Ort wieder aufgebaut. Und ein Jubiläum steht an. Bei einem Festwochenende im April soll das 150-jährige Bestehen der Abteilung Schlechtbach gefeiert werden.

Bürgermeister Raimon Ahrens bedankte sich in seinem Grußwort bei allen Mitgliedern der Rudersberger Feuerwehr für ihre Einsatzbereitschaft.

Ehrungen und Beförderungen