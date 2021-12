Die Feuerwehr Rudersberg wurde am Mittwoch gegen 11.30 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage des Alexanderstifts in Rudersberg alarmiert. Auf der Anfahrt wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass Essen auf dem Herd in Brand geraten und die Wohnung verraucht ist, die Bewohnerin sich jedoch nicht in der Wohnung befindet.

Rauchmelder konnte Schlimmeres verhindern

In der Wohnung im Dachgeschoss des Stifts haben die Einsatzkräfte dann einen Topf abgelöscht und die Wohnung