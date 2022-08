Kurzschluss führt zu Stromausfall in Rudersberg, Althütte und Backnang

Ein Kurzschluss hat am Samstagmorgen (6. August) um 5.50 Uhr in Teilen von Althütte, Backnang, Rudersberg und in Weissach im Tal in den Ortsteilen Bruch, Cottenweiler, Oberweissach sowie Unterweissach zu einer Unterbrechung der Stromversorgung geführt.

Nach Angaben der Syna GmbH konnte der Großteil der Betroffenen durch Netzumschaltungen nach rund 50 Minuten wieder mit Strom versorgt werden. Um 7.05 Uhr hätten alle Haushalte wieder Strom gehabt. Die Reparatur wird durch das Service-Team der Syna vor Ort durchgeführt. Das Unternehmen bittet um Verständnis.