Löschfahrzeug und neuer Feuerlöschtrainer für die Jugendfeuerwehr Rudersberg

Am Montagabend stand für die Jugendfeuerwehr von Rudersberg ein besonderer Dienst an. Konnte sie doch nicht nur ein Löschfahrzeug entgegennehmen, sondern auch einen Feuerlöschtrainer.

Brände können simuliert werden

Kommandant Steffen Knödler betonte in seiner Rede die Bedeutung der Nachwuchsarbeit für die Zukunftsfähigkeit der Feuerwehr. Er dankte den Beteiligten für die Idee, Feuerlöschtrainer zu organisieren, sowie den Spendern, die dies möglich gemacht haben. „Mit einem solchen Feuerlöschtrainer könne man nahe an der Realität die Löschmöglichkeiten näherbringen“, so Knödler. Er lobte Verwaltung und Gemeinderat dafür, dass sie voll hinter der Feuerwehr stehen, sowie die Unterstützer, Gönner und Spender des Trainingsgerätes.

Alt, aber noch in sehr gutem Zustand: Das LF 8

Knödler erklärte außerdem, dass die Jugend jetzt ein eigenes Löschfahrzeug bekommen habe: ein LF 8, das nach 34 Jahren im aktiven Dienst (und in nach wie vor sehr gutem Zustand) an die Jugendabteilung für den Übungsdienst übergeben und mit den neuen Schriftzügen „Jugendfeuerwehr“ an den Türen und den Geräteräumen versehen wurde.

Bürgermeister Raimon Ahrens hob ebenfalls die Bedeutung der Feuerwehr hervor, lobte die gute Zusammenarbeit, die sich zuletzt beim Apfelmarkt gezeigt habe, als nach einem Unfall eine Ölspur auf der Straße schnell beseitigt werden konnte. Und er sprach auch ein Lob an das Team der Jugendfeuerwehr rund um Achim Schönleber für seine gute Arbeit aus. Die zeige sich nicht zuletzt auch darin, wie viele Jungen und Mädchen sich dort engagieren. Mit dem neuen Feuerlöschtrainer könnten jetzt verschiedene Brandszenarien simuliert und trainiert werden.

Bürgermeister löscht Mülleimerbrand

Mit einer kurzen Vorführung eines Mülleimerbrandes, der durch den Bürgermeister persönlich abgelöscht wurde, sowie eines Fettbrandes wurde der Feuerlöschtrainer dann in den aktiven Dienst übernommen. Im Anschluss konnte er von den Anwesenden noch ausgiebig getestet werden.