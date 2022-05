Maitreff lockt wieder viele Besucher nach Rudersberg

Der Parkplatz am Schuh- und Sanitätsfachhandel Aspacher und Klotzbücher ist voller Biertische und Bänke, und die sind an diesem Sonntagmittag um halb zwei nahezu voll besetzt. Die Geräuschkulisse erinnert an irgendetwas zwischen Kirmes und Freibad, es duftet nach Pommes, Maultaschen und Burgern. In einem Zelt neben dem Haupteingang werden Sportschuhe, Trekkingsandalen und Outdoormode verkauft, zur Feier des Tages reduziert. Der Andrang ist groß, und Thomas Klotzbücher, Firmenchef und Vorsitzender des Rudersberger HGV, ist sichtlich froh darüber.

Maitreff findet mit insgesamt 36 Betrieben statt

Zwei Jahre lang haben die Rudersberger Geschäfte und Firmen das Gleiche durchgemacht wie viele andere Leidensgenossen bundesweit: wenige Kunden, keine Veranstaltungen, monatelanger Leerlauf. „Hier in Rudersberg hat keiner zumachen müssen“, sagt Klotzbücher, „bloß wenn es jetzt auch wieder nicht geklappt hätte mit dem Maitreff, dann hätten wir es wohl nicht geschafft, die Leute noch mal zu motivieren.“ Aber jetzt findet der Maitreff doch mit insgesamt 36 Betrieben statt, es ist frühsommerlich warm und die Leute sind hungrig - auf Abwechslung, auf Begegnung, darauf, dass endlich mal wieder etwas los ist.

Das Einzugsgebiet für den Maitreff ist laut Klotzbücher nicht nur auf Rudersberg beschränkt, man zielt auch auf das gesamte Remstal und den Welzheimer Wald. Wenn man die Nummernschilder auf den vollen Parkplätzen betrachtet, ist das Kalkül offensichtlich aufgegangen.

Strandbar mit Liegestühlen und aufgeschüttetem Sand

Auf dem Weg in die Ortsmitte dreht sich ein Karussell, Wagemutige schwingen an starken Gummiseilen auf und ab und es gibt Hüpfburgen von riesengroß bis winzig klein.

Ein kleineres Exemplar steht vor dem örtlichen Edeka, ist aber nicht die Hauptattraktion.

Stattdessen machen es sich die Leute in einer Strandbar mit Liegestühlen und aufgeschüttetem Sand gemütlich, und eine Cocktailbar gibt es auch, wo man „Whiskey Sour“ und „Solera“ kaufen kann, einen leckeren Mix aus Wodka, Orangen-, Maracuja- und Zitronensaft und Vanillesirup (von dem man besser nur einen trinkt, weil man den Wodka erst viel später merkt).

Blick ins Innere eines Rettungswagens beim Jugendrotkreuz

Die Leute flanieren die Straße entlang, die nach Rudersberg hineinführt, vorbei an einem Stand vom Jugendrotkreuz, wo man Burger kaufen, an einem Tisch basteln und einen Rettungswagen von innen bestaunen kann.

Am Marktplatz sitzen die Besucher gemütlich beisammen

Die Feuerwehr erlaubt ebenfalls einen Blick ins (wohlsortierte) Innere ihrer Fahrzeuge, und am Marktplatz sitzen die Besucher gemütlich beisammen. Es gibt so ziemlich alles zu essen, was man sich wünscht.

Und beim Fotoatelier Schaal bekommt man nicht nur Waffeln mit Apfelmus, Torte und Kaffee, sondern ein Blitz-Fotoshooting, falls irgendwer vergessen haben sollte, dass an diesem Sonntag nicht nur der Maitreff in Rudersberg ist, sondern auch noch Muttertag.