Maskenpflicht nur noch für Patienten: Wie gehen Ärzte in Rudersberg damit um?

Ab dem 31. Januar entfällt in Baden-Württemberg die Maskenpflicht in weiteren Bereichen, unter anderem in Bussen und Bahnen und in Arztpraxen – hier aber nur für das Personal, nicht für Patientinnen und Patienten. Eine problematische Uneinheitlichkeit, meint dazu Sandra Hempel, medizinische Fachangestellte in der Hausarztpraxis in Rudersberg-Steinenberg. Ihr Chef Philipp Höschele will es allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freistellen, ob sie in Zukunft noch die FFP2-Maske tragen. „Ich sehe eine Sinnhaftigkeit in gewissen Situationen“, sagt er. „Aber dass man es pauschal vorschreibt, das sehe ich als obsolet.“

Im Wartezimmer mit hustenden, womöglich fiebernden Menschen

Wenn es einen Bereich gibt, für den die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von FFP2-Masken so gut wie gar nicht infrage gestellt wurde, dann sind das wohl die Hausarzt- und die Kinderarztpraxen. Wer hier hingeht, sitzt, je nach räumlicher Ausstattung, schon fast zwangsläufig im Wartezimmer zusammen mit hustenden, womöglich fiebernden Menschen und ihren Viren. Es sei denn, die Praxis ist groß genug, um Patientinnen und Patienten mit ansteckenden Krankheiten von den anderen räumlich zu trennen.

So sieht es auch Dr. Philipp Höschele: Für Patientinnen und Patienten könne das Tragen einer Maske in einer Arztpraxis durchaus sinnvoll sein. Für Praxen, in denen es nur ein Wartezimmer gebe, rät er: „Setzt eine Maske auf.“ Das Ansteckungsrisiko beim Arzt sei ja „nichts Neues“.

Und so hat aus der Betrachtungsweise in dem Bereich die Corona-Pandemie durchaus positive Nebeneffekte gehabt. Dazu gehören für Philipp Höschele tatsächlich die FFP2-Masken und, in der Hausarztpraxis in Steinenberg ganz speziell, die Abtrennung von „mutmaßlich infektiösen Patienten“, nicht nur bei Corona, sondern allen möglichen potenziell ansteckenden Krankheiten, für die es eine Infektsprechstunde und ein eigenes Wartezimmer gibt. Diese Trennung sei sinnvoll und die werde man auch ohne Pandemie beibehalten, sagt der Hausarzt.

Je nach Situation entscheiden

In ähnlicher Weise, denkt Höschele, werden in Zukunft die Arzt-Kolleginnen und -Kollegen und die medizinischen Fachangestellten je nach Situation entscheiden, wann sie vielleicht auch ohne Verpflichtung trotzdem weiter eine Maske tragen, nämlich eben im direkten Umgang mit Patienten, die mit einer ansteckenden Krankheit in die Praxis kommen. „Ich würde schon sagen, dass ich in der Zeit vor Corona über die Wintermonate öfter krank war aufgrund von Infektionen in der Praxis als jetzt.“ Sprich: Für ihn bringt die Maske auf jeden Fall Vorteile.

Außerdem meint Philipp Höschele: „Mich persönlich stört die Maske keineswegs. Ich vergesse manchmal sogar, dass ich überhaupt eine trage.“ Er sei das Stück Stoff vor Mund und Nase inzwischen einfach gewöhnt. Dennoch ist auch er nicht unglücklich, wenn er die Maske nach freiem, eigenem Ermessen wieder ablegen darf. Es sei sicherlich auch vorteilhaft, wenn man sich im Gespräch mit Patienten auch wieder ins Gesicht schauen könne, meint er.

Eine pauschale Maskenpflicht hält der Arzt auf jeden Fall mittlerweile nicht mehr für angebracht, nachdem die Notwendigkeit durch das pandemische Geschehen nicht mehr da sei. Vor was solle er sich schützen, wenn er einen Patienten wegen Rückenschmerzen untersuche, fragt er.

„Selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht“

Philipp Höschele ist deswegen für Eigenverantwortung beim Masketragen. „Letztendlich können das sowohl die Menschen allgemein und auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht.“

Wobei es eben so einfach gar nicht ist, wie er einräumt. Weil eben für die Patienten noch die Maskenpflicht gilt. Wie genau man damit umgehe, müsse man im Team noch konkret besprechen, sagt Höschele.

Die Uneinheitlichkeit entsteht laut Pressemitteilung des Landes dadurch, dass die Regelung für die Besucherinnen und Besucher von Arztpraxen und ähnlichen medizinischen Einrichtungen in der Kompetenz des Bundes, nicht auf Länderebene, liegt.Gleiches gilt demnach auch für die Testpflichten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die in Baden-Württemberg auch nach dem 31. Januar, Stand jetzt, weiterhin gelten.

Praxismitarbeiterinnen ohne, Patientinnen und Patienten mit Maske: „Das ist ein großes Problem“, sagt Sandra Hempel. „Ich weiß noch nicht, wie wir es machen.“ Die unterschiedlichen Regeln seien nicht nachzuvollziehen. Da könne sie gut verstehen, „wenn die Patienten reinkommen und sagen: Sie müssen keine Maske aufhaben, warum soll ich?“ Deswegen würde man sich wohl viele Diskussionen ersparen, „wenn wir die Maske auch weiter aufhaben“.

Weniger Infekte mit Maske

Abgesehen davon ist sich Sandra Hempel persönlich auch noch gar nicht sicher, ob sie überhaupt auf die Maske verzichten will. „Man merkt schon, dass man weniger Infekte hat, wenn man die Maske aufhat.“ Den einen oder anderen Infekt habe sie sonst schon von der Arbeit mitgenommen. „Und ich habe kein Problem damit, mit Maske zu arbeiten, das ist alles nur Gewohnheit.“ Außerhalb der Arbeit trägt Sandra Hempel im Alltag jedoch inzwischen auch keine Maske mehr.

Das Sozial- und Gesundheitsministerium schreibt in seiner Pressemitteilung zur Änderung der Corona-Verordnung ab 31. Januar: „Unabhängig von den rechtlichen Vorgaben wird weiterhin empfohlen, eine Maske zu tragen. Dies gilt insbesondere für vulnerable Personen sowie in geschlossenen Räumlichkeiten.“

Die frühe Grippewelle ist vorbei

Die allgemeine Infektlage hat sich laut Philipp Höschele derzeit wieder entspannt, nachdem vor Weihnachten „Hochsaison“ bei Atemwegserkrankungen wie Influenza gewesen sei. „Es hat sich auf das normale Grundrauschen eingependelt. Der Peak ist überschritten.“ Das Robert-Koch-Institut erklärte in dieser Woche übereinstimmend, die Grippewelle, die im Herbst ungewöhnlich früh begonnen habe, sei beendet. Zwar gebe es noch Ansteckungen, die Influenza-Saison dauere an, die Phase erhöhter Aktivität sei jedoch vorbei.