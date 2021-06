Die Masken dürfen an den Schule ab kommender Woche wieder fallen – zumindest teilweise und unter bestimmten Voraussetzungen: nämlich auf den Schulhöfen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz der Coronafälle unter 50 und in den Klassenräumen, sofern die Inzidenz im Kreis unter 35 bleibt und es zwei Wochen keinen Corona-Fall an der Schule gegeben hat. Das ist in den meisten Einrichtungen rund um Schorndorf der Fall.

Skepsis wegen der Delta-Variante

Am Schulzentrum