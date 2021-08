Es ist beileibe nicht so, dass es in Rudersberg keine Möglichkeiten für Hundebesitzer gibt, die den Kot ihrer Tiere beim Gassigehen entsorgen wollen. An insgesamt 34 Standorten in der Gemeinde stehen Hundekotstationen mit Tüten und Mülleimern.

Häufiger Ärger wegen Hundekot

Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Hundehalter die Vierbeiner im Wald oder auf landwirtschaftlichen Flächen ihr Geschäft erledigen lassen, ohne es nachher zu entsorgen. Im Februar hatte sich darüber