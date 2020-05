„Kein wirkliches Aushängeschild“ und „nur noch abbruchwürdig“ sei der Gebäudekomplex an der Ortsdurchfahrt von Oberndorf, bekannte Bauamtsleiter René Schaal in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Gesprochen hat er über jene Gebäude zur Einfahrt in den Gassenäckerweg, die gerade kurz vor dem Abbruch stehen.

Erst Pension und Kurheim, dann Landgasthof, zuletzt stand das Gebäude leer

1954 wurde dort für eine Gaststätte mit Pension unter dem Namen Schwabenhof die B