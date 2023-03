Nach Unmut über zu viel Böllerei: Rudersberg verbietet private Feuerwerke

Feuerwerke sorgten die letzten Jahre in Rudersberg immer wieder für Ärger. Denn im Wieslauftal wird nicht nur um den Jahreswechsel herum geknallt. Auch bei größeren Veranstaltungen mit einem professionellen Pyrotechniker oder bei privaten Feiern wird häufig Feuerwerk entzündet. Letzteres wird künftig nicht mehr erlaubt sein. Das hat der Gemeinderat (bei einer Enthaltung) jetzt einstimmig beschlossen.

Zwei Jahre ist es nun her, dass sich das Gremium zum ersten Mal mit dem Thema befasst hat. Damals hatten sich Anwohner aus Oberndorf über Feuerwerke in der damals neuen Veranstaltungslocation „Achtwerk“ im Rudersberger Industriegebiet geärgert. Besonders Haustiere seien von dem Lärm empfindlich gestört worden, so lautete die Klage.

„Wir empfehlen Feuerwerke ausdrücklich nicht“, stellte Veranstalter Serdar Vona klar. „Wir verdienen daran keinen Cent.“ Wenn Kunden allerdings den Wunsch hätten, würde das ihnen auch ermöglicht – außerhalb des Geländes in der Daimlerstraße und durch einen externen Pyrotechniker, der mit etwas reduzierter Lautstärke arbeitet. Auch kündigt der „Achtwerk“-Gründer seit geraumer Zeit stets an, wenn bei Feierlichkeiten ein Feuerwerk ansteht, was zur Beruhigung beitrug.

Wann Feuerwerke erlaubt sind – und wann nicht

Verbieten lassen sich diese ohnehin nicht, wenn sie von professionellen Pyrotechnikern durchgeführt werden. Zumindest solange sich dieser an die Regeln hält und nicht nach 23 Uhr im Sommer und nach 22 Uhr im Winter Feuerwerkskörper abbrennt. „Nur unter bestimmten Umständen können sie untersagt werden“, sagte Bürgermeister Raimon Ahrens in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Etwa wenn es so heiß und trocken sei, dass durch Pyrotechnik eine Brandgefahr entstehen könnte.

Der Ärger in Rudersberg entzündete sich dann in der Folge auch weniger an den gewerblichen, angekündigten Feuerwerken, sondern der Vielzahl an privaten, die auch jenseits des Jahreswechsels im Gemeindegebiet registriert wurden. Im Sommer 2022 hatte das Gremium die Verwaltung darum gebeten, ein mögliches Verbot zu prüfen.

Was das Sprengstoffgesetzt vorsieht

Eigentlich sind diese außer an Silvester und Neujahr bereits jetzt nicht erlaubt. Das Sprengstoffgesetz sieht jedoch vor, dass Privatpersonen eine Ausnahmegenehmigung für das Abbrennen von Pyrotechnik erhalten können. In der Vergangenheit gab es solche in der Gemeinde Rudersberg hin und wieder, etwa bei Hochzeiten oder runden Geburtstagen. 2022 wurden sieben Ausnahmegenehmigungen erteilt.

Was die Verwaltung vorschlägt

Die Verwaltung schlug nun vor, diese künftig grundsätzlich nicht mehr zu erteilen. „Es gibt andere schöne Alternativen zum Feiern“, meinte Raimon Ahrens dazu. Der Bürgermeister gab angesichts der geringen Anzahl beantragter und genehmigter privater Feuerwerke indes zu bedenken: „Die Genehmigung ist das eine, die Kontrolle das andere.“ Bereits jetzt würde immer wieder unangemeldet und privat Pyrotechnik benutzt. Das sei eine Ordnungswidrigkeit und werde mit einem Bußgeld belegt – sofern man diejenigen erwische. Mit dem Verbot wolle man als Gemeinde nun vor allem ein Signal senden.

Wie der Gemeinderat das sieht

Das sah auch Thomas Keller (Freie Wähler) so, der in der Vergangenheit das Ausufern von privaten Feuerwerken in der Gemeinde scharf kritisiert hatte. „Ein Verbot hätte eine Signalwirkung nach außen“, meinte er. Es müsse aber auch kontrolliert werden. Denn „wenn der ein oder andere doch mal ein Bußgeld kriegt, überlegt er sich das vielleicht beim nächsten Mal“. Die Verwaltung bat er darum, darauf im Mitteilungsblatt „Der Büttel“ hinzuweisen.

„Man bräuchte halt Zeugen oder müsste sie in flagranti erwischen“, antwortete Bürgermeister Ahrens, noch einmal auf das Problem der Kontrollierbarkeit hinweisend.

„Die ganze Knallerei ist aus der Zeit gefallen“, findet Bernhard Dittl

Bernhard Dittl (Rudersberger Bürger) sagte: Den größten Anteil machten zwar die Silvesterfeierlichkeiten und die gewerblichen Pyrotechniker aus. „Ich find’s aber ein gutes Zeichen, denn eigentlich ist die ganze Knallerei aus der Zeit gefallen.“ Auch wenn manche nun monieren würden, „jetzt verbieten sie uns das auch noch“, äußerte Dittl die Hoffnung, „dass auch größere Feuerwerke mal verboten werden“.

Das Böllern gleich ganz verbieten?

Für ein generelles Böllerverbot an Silvester hatte sich etwa SPD-Rat Frank Bossert schon einmal ausgesprochen – und ein zentrales Feuerwerk der Gemeinde als Ersatz vorgeschlagen. Ein solches Verbot kann die Gemeinde jedoch nicht erlassen, möglich sind nur einzelne Verbotszonen.

Einigkeit herrschte im Gremium indes darüber, dass Privatleute künftig nur noch an Silvester Pyrotechnik benutzen dürfen. Lediglich CDU-Rat Robert Schuler enthielt sich bei der Abstimmung.