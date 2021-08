Welche zerstörerische Macht Wasser entfalten kann, das hat die Katastrophe im Ahrtal gerade deutlich gezeigt. Auch das Wieslauftal blieb in der Vergangenheit nicht von Hochwasser verschont, zuletzt im Jahr 2011 – auch wenn die Ausmaße nicht so verheerend waren wie bei der Flut in diesem Juli.

Bereits zwei Becken wurden im Wieslauftal gebaut

Viel wurde deshalb bereits getan, um das Tal vor einem Jahrhunderthochwasser zu schützen. Zwei kleinere Rückhaltebecken wurden schon