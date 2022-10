Ortsvorsteher und Klimamanager in Rudersberg: Rudolf Scharer geht in Ruhestand

Ob es um Bauplätze ging oder defekte Straßenlaternen, um das Klohäuschen auf dem Friedhof oder die Umgestaltung der Ortsmitte: Fünf Jahre lang war Rudolf Scharer als Ortsvorsteher der zentrale Ansprechpartner der Gemeinde für den Rudersberger Teilort Schlechtbach. Zum Ende des Jahres geht er nun in den Ruhestand.

Geprägt von einem ziemlich visionären Bürgermeister

Der gebürtige Schorndorfer, der 1981 nach Steinenberg zog, ist nicht nur seit 2017 Ortsvorsteher, er übernahm vor zweieinhalb Jahren auch das Amt des Klimamanagers der Gemeinde. Eine Kombination, die sich vor allem aus Scharers Verwaltungsbiografie ergibt. War er doch von 1991 bis 2017 in Weissach im Tal tätig und dort Ordnungsamtsleiter und Umweltbeauftragter.

Mit Rainer Deuschle leitete dort bis 2007 ein recht progressiver Bürgermeister das Rathaus. Bereits 1995 gab es in der Gemeinde das erste CO2-Reduktionsprogramm.„Damals haben uns viele gefragt: Was macht ihr denn da?“ Das Thema Klimaschutz, gekoppelt mit Bürgerbeteiligungen, war bei der Mehrheit damals noch nicht im Bewusstsein. Durch Scharers Biografie zieht es sich hingegen wie ein roter Faden. Noch ein Beispiel: In Weissach hat er eine Bürgerenergiegenossenschaft gegründet (als eine der ersten Kommunen im Land) und so Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigene Gebäuden gebracht.

Gelernt hat der Diplom-Verwaltungswirt sein Handwerk zunächst im Landratsamt in Waiblingen, wo er ab 1977 arbeitete und unter anderem im Sozialamt als Berater tätig war. 1981 wechselte er dann nach Weinstadt, wo er das Sozialamt mit aufgebaute, bevor er 1987 schließlich als stellvertretender Ordnungsamtsleiter nach Remshalden ging, das Ende der Ära Kübler miterlebte und so manch direkte Begegnung mit dem ortsansässigen Remstalrebell Helmut Palmer hatte. Es folgten der Wechsel nach Weissach und einige prägende Jahre unter Deuschle, von dem er sagt, er sei ein „typischer schwäbischer Schultes“ gewesen und zugleich „ein absoluter Visionär“, von dem er viel gelernt habe.

Ortskernsanierung maßgeblich vorangetrieben

Als er dann 2017 im Mai nach Schlechtbach kam, war die Stelle des Ortsvorstehers zuvor drei Jahre vakant gewesen. Der damalige Bürgermeister Martin Kaufmann habe ihm dann im Vorgespräch mitgeteilt, dass er den Bauhof gerne neu aufstellen, also in einen technischen und einen kaufmännischen Bereich aufteilen wolle. Scharer hat zunächst neben dem Ortsvorsteher-Amt den kaufmännischen Bereich verwaltet.

Als der Bauhof-Umbau erledigt war, der Bürgermeister hieß mittlerweile Raimon Ahrens, hat dieser ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, erster Klimamanager der Gemeinde zu werden. „Da musste ich nicht lange überlegen“, sagt Scharer. Die beiden kannten und schätzten sich bereits aus Ahrens’ Zeit als Hauptamtsleiter von Korb – und der neue Schultes wusste um die Passion des Ortsvorstehers, der in seiner Freizeit gerne angelt, imkert oder Holz macht.

Volle Agenda vor Ort und beim Klimaschutz

In beiden Ämtern hatte Rudolf Scharer schließlich eine volle Agenda. Seine größte Leistung als Ortsvorsteher ist sicher die nun anstehende Neugestaltung des Teilorts im Rahmen der Ortskernsanierung. „Für Schlechtbach ist das ein Riesenprojekt“, eines, das er maßgeblich und seit Jahren vorangetrieben hat.

Als „glückliche Fügung“ bezeichnet Scharer den Umstand, dass hier gleich drei wichtige und notwendige Projekte parallel und in einem Gesamtkonzept umgesetzt werden können: die Ortskernsanierung, die Neugestaltung der Ortsmitte sowie die Ortsdurchfahrt. Die Bürger sollen sich an der weiteren Entwicklung noch beteiligen.

Grundsätzlich sei er als Ortsvorsteher erste Anlaufstelle für alle größeren oder kleineren Fragen der Bürger. „Da muss man sich um alles kümmern und darf sich für nichts zu schade sein.“ Außerdem steht er dem Ortschaftsrat vor. Einem Gremium, das viele lokale Themen vorberät und Empfehlungen an den Gemeinderat gibt, denen das Gremium dann meist auch folgt. „Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die Detailkenntnisse in den Teilorten liegen, denn die kennen die Situation genau“ – bei einer Flächengemeinde mit so vielen Teilorten ein nicht zu unterschätzendes Pfund.

European Energy Award als Klimamanager erreicht

Sein größtes Projekt als Klimamanager der Gemeinde war der European Energy Award (EEA), mit dem Rudersberg in diesem Jahr ausgezeichnet wurde. „Ich bin froh, dass der Gemeinderat da mitgemacht hat“, denn bei dem Prozess bis zur Zertifizierung müsse man sich in der Breite mit allen Themen des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung beschäftigen. „Das ist eine Gewähr dafür, dass man nicht einfach nur ein paar Sachen macht, sondern dranbleibt und den Prozess beibehält.“ Schließlich werde der EEA nur auf Zeit verliehen.

Federführend aktiv war Scharer außerdem bei dem Bürgerbeteiligungsformat „Ländlicher Raum für Zukunft“, das pandemiebedingt im vergangenen Jahr vor allem digital stattfand. „In 30 Jahren habe ich nur gute Erfahrungen mit Bürgerbeteiligungen gemacht“, betont er. Und so sei es jetzt auch wieder gewesen.

Eines der ersten, sichtbaren Ergebnisse ist der Bikepark in Schlechtbach, der aus eine Projektgruppe heraus entstand und jüngst eröffnet wurde.

Wie die Stelle des Ortsvorstehers künftig zugeschnitten ist

Ein weiteres zeigt sich im Zuschnitt der Stelle des Ortsvorstehers, wie sie in der Ausschreibung formuliert ist. Dort wird das Amt verknüpft mit der Aufgabe des Vereinskoordinators. In der Bürgerbeteiligung war die bessere Vernetzung der Vereine in Rudersberg eines der zentralen Themen. Künftig soll der Schlechtbacher Ortsvorsteher zentraler Ansprechpartner für die Vereine sein.

Den Job des Klimamanagers wird es indes nicht mehr geben. Die Verknüpfung mit dem Ortsamt war ohnehin nur der Person Scharer geschuldet. Die Gemeinde will sich beim Klimaschutz künftig zweigleisig aufstellen: Für die Aufgaben Klimaanpassungsmanagement und Energiemanagement soll es zwei geförderte Stellen geben.

Und Scharer selbst? Der freut sich nun auf den verdienten Ruhestand, auf seinen Garten, die Bienen – und dass er endlich mehr Zeit für seine zwei Enkel hat.

In der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 18. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, werden sich potenzielle Bewerber für das Amt des Ortsvorstehers vorstellen. Die Schlechtbacher dürfen also gespannt sein.