Ostereier aus Rudersberg: Große Nachfrage vor dem Fest auf dem Kirchenackerhof

Henne oder Ei: Wer war zuerst da? „Da müssen Sie, glaube ich, einen Philosophen fragen“, sagt Martin Klemens schmunzelnd. Zur Frage, wo die Ostereier herkommen, kann der erfahrene Landwirt indes einiges berichten. In seinem Betrieb gibt es, wenn alle Ställe voll belegt sind, 6 000 Hühner in Freilandhaltung und 3 000 in Bodenhaltung, jeweils in verschiedenen Gruppen. 2019, direkt vor der Corona-Pandemie, wurde ein neuer Stall für die Hühner in Freiland-Haltung zum ersten Mal belegt. „Corona hat den Absatz von regionalen Produkten riesig befeuert“, sagt der Landwirt. Und vor Ostern sind Eier natürlich besonders gefragt. In den vergangenen zwei, drei Wochen steigt die Nachfrage nach bunten und normalen Eiern für gewöhnlich sprunghaft an, berichtet Martin Klemens. Bunte Eier gibt es deshalb, weil seine Frau Ursula Klemens mit den hofeigenen Eiern zu einer Eierfärberei nach Hegnach fährt, wo diese Eier auch gekocht werden.

Vor Ostern werden gern Eier gekauft. Andererseits legen die Hühner zu diesem Anlass natürlich nicht öfter. „Es ist so ein Jonglieren“, weiß Tochter Monja Klemens über die Kunst, die Nachfrage so zu bedienen, dass möglichst alle hoffentlich zufrieden sind. Der Kirchenackerhof der Familie Klemens in Rudersberg versorgt hauptsächlich kleinere Hof- und Dorfläden mit Eiern, die eher in der Umgebung zu finden sind, sowie Endkunden im Hofladen und auf dem Wochenmarkt in Schlechtbach. Im Sommer werden bei Überschuss auch Großhändler beliefert.

Je älter die Tiere werden, desto größer werden die Eier

Legt ein Huhn tatsächlich jeden Tag ein Ei, so wie es das bekannte Lied nahelegt? Martin Klemens erklärt es so: Über alle Altersklassen und Hühner hinweg liegt die Legeleistung bei 85 Prozent. Die Hühner werden bereits vier bis sechs Wochen, bevor sie beginnen zu legen, an den Stall gewöhnt. Auch Zeiten wie die Mauser, in der die Tiere gar nicht legen, werden einbezogen. Und: „Man versucht immer, unterschiedlich alte Herden zu haben.“ Junge Hühner legen kleine Eier. Je älter die Tiere werden, desto größer werden die Eier. Die Verbraucher schätzen größere Eier. Vor Ostern werden mehr Eier und insbesondere die Gewichtsklassen M und L gern gekauft, weiß Ursula Klemens. Und weiße Eier sind mehr gefragt.

Auf dem Kirchenackerhof leben Hühner der Rassen Lohmann Brown Classic und Lohmann LSL Classic. Erstere haben ein braunes Federkleid, sind etwas zutraulicher und legen braune Eier.

Die weißen Hühner zeigen sich eher ein bisschen schreckhafter, so dass sich Martin Klemens bei ihnen langsamer bewegt, und legen weiße Eier.

Es gibt auf dem Kirchenackerhof zwei Haltungsformen: In Bodenhaltung leben die weißen Hühner, in Freilandhaltung die braunen. Die Hühner in Bodenhaltung haben einen Wintergarten, die in Freilandhaltung verfügen über Auslauf in einem Wintergarten und zusätzlich auch in der freien Natur. Die Eier werden nicht von Hand eingesammelt. Moderne Technik übernimmt das. Die Tiere legen die Eier in Nester mit schrägem Boden in den Ställen. Das Ei rollt aus dem Nest auf ein Förderband. Das befördert die Eier zu einer Sortiermaschine. Die druckt einen Erzeugercode auf die Eier, wiegt sie und sortiert sie entsprechend ihrem Gewicht. Verschmutzte Exemplare und solche mit schlechter Schale werden von Hand aussortiert und zum Beispiel für Nudeln und Eierlikör verwendet. Kaputte Eier werden weggeworfen. Automatisch werden die Eier auch in die entsprechenden Kartons eingefüllt.

Für Eier aus den beiden Haltungsformen, die der Kirchenackerhof anbietet, gibt es Kunden, erzählt Martin Klemens. Die Eier unterscheiden sich preislich um sechs Cent pro Stück in allen Gewichtsklassen. „Wir haben Kunden, die möchten Freilandhaltung, und Kunden, die möchten Bodenhaltung.“

„Das eitypische Aroma kommt nach zwei bis drei Tagen heraus“

Wann sind Eier, abgesehen von Ostern, besonders gefragt? „Die Backzeit ist schon die kalte Jahreszeit“, gibt Ursula Klemens Auskunft. Ab Pfingsten und bis zu den Sommerferien seien die Eier weniger gefragt. Das ändere sich ab September wieder, wenn für die Einschulungen gebacken werde.

Eier sollte man, so rät Ursula Klemens, übrigens nicht ganz frisch essen. „Das eitypische Aroma kommt nach zwei bis drei Tagen heraus.“

Zugangssystem fürs ganze Geschäft für registrierte Kunden geplant

Das Interesse an heimischen Produkten wächst, stellt ihr Mann fest. Und außerdem: „Die Nachfrage nach Selbstbedienungssystemen ist durch Corona deutlich gestiegen.“ Dem will die Familie Klemens Rechnung tragen. Schon bisher gibt es am Hofladen einen Selbstbedienungsbereich. Künftig ist geplant, dass ein Zugangssystem für das ganze Geschäft eingerichtet wird.

Die Kunden können sich registrieren lassen und erhalten eine Kundenkarte. Sie können dann unabhängig von Öffnungszeiten einkaufen und selbstständig bezahlen. Die Kasse kann in Deutsch und Englisch kommunizieren, der Kunde kann anhand von Bildern seine Auswahl bestätigen und bar, per Handy oder mit der Karte bezahlen.

Wer weiterhin mit persönlichem Kontakt einkaufen möchte, kann das auch künftig zu festen Öffnungszeiten tun. „Wir wollen weiterhin im Austausch mit unseren Kunden bleiben“, sagt Monja Klemens. Zum Kirchenackerhof gehören die Haltung von Milchvieh und Hühnern sowie die Erzeugung von Strom und Wärme durch Biogas.