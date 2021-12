Mit insgesamt 42 Einsatzkräften waren die Feuerwehren aus Rudersberg und Schorndorf am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, gegen 19.45 Uhr in der Wieslaufstraße in Rudersberg im Einsatz. In einem Wohnhaus war Brandgeruch aufgefallen, ein offenes Feuer konnte dann allerdings nicht festgestellt werden. Während des Einsatzes war die Wieslaufstraße gesperrt. Das Haus ist nach Polizeiangaben weiterhin bewohnbar. Verletzte gab es keine. Informationen zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht