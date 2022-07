Rudersberg: Das "Achtwerk" übernimmt bald die Events auf der Burg Waldenstein

Fast vier Jahre ist es nun her, dass Reinhard Göppel sich auf die Suche nach einem Nachfolger machte. Die Burg Waldenstein, in der sich neben einem Hotel auch für viele Jahrzehnte eine Gaststätte befand, bot er damals zum Verkauf an. Neu orientieren wollte sich der Burgherr.

Bereits seit drei Jahren gibt es dort deshalb keinen normalen Gastronomiebetrieb mehr. Für besondere Veranstaltungen wie Krimi-Dinner oder Whisky-Tastings öffnet Göppel aber weiterhin die Burg-Pforten. Auch der Hotelbetrieb ging normal weiter.

Doch der passende Käufer für die Burg, der den Veranstaltungsbereich gebührend bespielt, wurde nicht gefunden – und dann kam die Corona-Pandemie, der Betrieb kam zeitweise zum Erliegen.

Erfolgreiche Eventlocation im Tal

Unten im Wieslauftal etablierte sich derweil das „Achtwerk“ als Eventlocation. Gründer Serdar Vona hat das ehemalige achteckige Fabrikgelände im Corona-Jahr 2020 umgebaut. Nach einem schwierigen Start kurz vor dem zweiten Lockdown laufen die Geschäfte dort seit vergangenem Jahr prächtig. Auch überregional zieht das ungewöhnliche Gebäude Privatleute wie Firmen für Veranstaltungen an. Besonders beliebt ist es bei Paaren. Vonas Frau Serpil ist als staatlich geprüfte Hochzeitsplanerin Teil des Leitungsteams. Kürzlich gab es für das Konzept den Wedding-Award. Das Achtwerk darf sich jetzt ganz offiziell als Deutschlands beste Hochzeitslocation bezeichnen.

Dass Vona schon länger auf der Suche nach einer weiteren Location war, hat er den Schorndorfer Nachrichten bereits im März verraten. Denn der Terminkalender der Eventlocation ist so voll, dass eine Expansion notwendig erschien, um die Nachfrage noch decken zu können.

Der Hotelbetrieb geht weiter und expandiert sogar

Eine Nähe zur Burg Waldenstein gab es dabei von Anfang an. Schließlich gibt die große Fensterfront im „Achtwerk“ freien Blick auf das Anwesen. Künftig sind diese beiden bekannten Örtlichkeiten im Wieslauftal nicht nur räumlich, sondern auch organisatorisch miteinander verbunden. Denn die Eventmanager aus dem Tal werden ab November den Bereich Veranstaltungen und Events auf der Burg übernehmen.

„Das sind richtig gute Typen“, findet Burgherr Reinhard Göppel. „Das harmoniert wunderbar. Und für mich ist das eine super Lösung.“ Den Veranstaltungsbereich weiß er beim Achtwerk in guten Händen. Dass die Zusammenarbeit von Erfolg gekrönt sein wird, daran hat Göppel keine Zweifel.

Besondere Veranstaltungen auf der Burg

Das Flair der Burg gepaart mit dem innovativen Konzept für Veranstaltungen habe sie dazu veranlasst, diese Zusammenarbeit einzugehen, so Vona. Es ist eine Kooperation, die naheliegt, logisch erscheint und für beide Seiten Vorteile bringt: Die „Achtwerk“-Macher haben eine weitere Eventlocation in der Nähe und der Burgherr Fachleute im Haus, die den Veranstaltungsbereich weiterbetreiben, während er sich vollauf dem Hotel-Betrieb widmen kann.

Der wird noch in diesem Jahr erweitert und bekommt sechs zusätzliche Zimmer. Außerdem soll die Burg im Sommer komplett neue Fenster erhalten. Bereits neu gepflastert ist der Biergarten. Auch in die Inneneinrichtung hat Göppel investiert.

Bis zum Herbst wird der Burgherr den Veranstaltungsbetrieb ganz normal weiterführen, „viele Hochzeiten stehen noch an“, dann werden die „Achtwerk“-Macher das geschichtsträchtige Anwesen bespielen.