Rudersberg geht mit gut gefüllter Gemeinde-Kasse ins Jahr 2023: Was geplant ist

Mit einem fast schuldenfreien Kernhaushalt, 13 Millionen Euro in der Rücklage und einem um gut dreieinhalb Millionen Euro besserer Jahresabschluss als geplant kann Rudersberg die Aufgaben der kommenden Jahre relativ entspannt in Angriff nehmen. Gebührenerhöhungen sind für das kommende Jahr daher nicht vorgesehen.

Grenze der Leistungsfähigkeit erreicht?

Dabei gibt es einiges zu tun, wie Bürgermeister Raimon Ahrens in seiner Haushaltsrede am Dienstagabend berichtete. Und das alles vor dem Hintergrund multipler Krisen, die vom Klimawandel über Ukrainekrieg bis Inflation und Energiekrise reichen. „Hinzu kommen steigende Vorgaben der Bundes- oder Landesregierungen, die auf kommunaler Ebene umgesetzt werden müssen, ohne dass im selben Maße die Finanz- und Personalausstattung ansteigt. An dieser Stelle muss die Frage, wann die Grenzen der kommunalen Leistungsfähigkeiten erreicht sind, durchaus erlaubt sein.“

Für Ahrens ist das aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. „Ich sehe es als unsere Aufgabe, sich den vor uns liegenden Aufgaben mit Tatkraft, Mut und Optimismus zu stellen.“

Was ist in den kommenden Jahren geplant?

Knapp zehn Millionen Euro will Rudersberg investieren, bis 2026 sind sogar Investitionen in Höhe von rund 30 Millionen Euro geplant. Hier ein paar wenige Schlaglichter:

Einen Schwerpunkt bilden Infrastrukturmaßnahmen : darunter Straßen, Brücken, Kanäle und Leitungen sowie der barrierefreie Umbau und die Neugestaltung der Bushaltestellen. In Michelau und in Steinenberg stehen mit Mittelfeld und der Tannbachstraße Süd zudem zwei größere Baugebiete an.

Bei den kommunalen Gebäuden sind ebenfalls Investitionen notwendig: darunter die Mehrzweckhalle und das Ortsamt in Steinenberg sowie die Technikräume am Schulzentrum.

sind ebenfalls Investitionen notwendig: darunter die Mehrzweckhalle und das Ortsamt in Steinenberg sowie die Technikräume am Schulzentrum. Auch der Klimaschutz wird eine Rolle spielen: Für das kommende Jahr soll eine kommunale Wärmeplanung in Angriff genommen werden. Außerdem sollen die letzten Straßenlaternen auf LED umgestellt und das Photovoltaikförderprogramm ausgebaut werden. Im Moment wartet die Gemeinde zudem noch auf den Förderbescheid für das Klimaschutzhandlungsprogramm.

Investiert wird zudem in die Feuerwehr : etwa in Fahrzeuge und Notstromaggregate. Anfang 2023 soll dann der Anbau am Steinenberger Gerätehaus starten, auch ist ein neues Feuerwehrgerätehaus in Rudersberg geplant. 7,3 Millionen Euro sind dafür in der mittleren Finanzplanung veranschlagt – „betrachtet man den Umfang und die Nutzungsdauer eines solchen Neubaus ein aus unserer Sicht vertretbarer Schritt", so Ahrens. Das wird nur mit Krediten finanzierbar sein.

Zwei wichtige Investitionen in die Naherholung sind im kommenden Jahr das Freizeitareal an der Ölmühle. Ahrens sprach in seiner Rede auch über ein mögliches Gemeinschaftsprojekt mit Althütte: nämlich einen Aussichtsturm im Bereich der Haube.

Für all das ist neben Geld auch Personal nötig. „Die Gewinnung von Fachkräften ist eine der Zukunftsaufgaben“, so der Bürgermeister. Dabei sei Sprache der Schlüssel zur Welt. Auch deshalb habe die Gemeinde ein Sprachförderkonzept für die Kitas beschlossen. Und deshalb setze die Verwaltung auf Praktika und Ausbildungsstellen. Die erlebten im Rathaus dafür „eine tolle Mannschaft, die im vergangenen Jahr weit mehr als ihre Pflicht getan hat“.

Gute vergangene Jahre lassen Rudersberg entspannt in die Zukunft blicken

Weshalb Rudersberg in diesen krisenhaften Zeiten trotzdem ohne große Sorgenfalten in die Zukunft blicken kann, erklärte Kämmerer Thomas Krapf bei der Erläuterung der Details des Haushaltsplans. „Wir würden nicht so entspannt dasitzen, wenn wir nicht gute Jahre hinter uns hätten, die den Blick nach vorne erleichtern“. Konkret wird im laufenden Jahr der Kernhaushalt statt mit einem geplanten Defizit von 2,6 Millionen Euro voraussichtlich mit einem Plus von gut einer Million Euro abschließen.

Rekordgewerbesteuer-Einnahmen: Ein Einmaleffekt

Dies ist neben höheren Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich vor allem auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Lagen diese in den vergangenen Jahren stets zwischen 2,5 und 3,6 Millionen Euro, prognostiziert der Kämmerer für 2022 eine Rekordsumme von 8,2 Millionen Euro. Ein absehbarer Einmaleffekt durch ein örtliches Unternehmen, wie er betonte. Für das kommende Jahr rechnet Krapf nun wieder mit Gewerbesteuereinnahmen auf einem Normalniveau von gut drei Millionen Euro.

Der Kämmerer wies noch darauf hin, dass die zuletzt gute Einnahmesituation sich in zwei Jahren in niedrigeren Schlüsselzuweisungen niederschlagen wird. So ist nun mal die Logik des Finanzausgleichs, der einkommensschwache Kommunen unterstützen soll: Wenn diese steigen, sinken die Ausgleichsgelder. „Unterm Strich profitieren wir aber davon“, betonte der Kämmerer.

Aufgrund der Überschüsse aus den Vorjahren kann das Defizit von gut 1,2 Millionen Euro im Ergebnishaushalt für 2023 genauso ausgeglichen werden wie das Minus von 1,7 Millionen Euro im Finanzhaushalt. Auch die Investitionen der kommenden Jahre können in Rudersberg teils durch die Rücklage finanziert werden. Bis 2026 wird diese dann aber von 13 wieder auf gut eine halbe Million Euro sinken.

Schuldenstand wird ab 2025 wieder steigen

Der aktuelle Schuldenstand zum Ende des Jahres beläuft sich im Kernhaushalt auf gerade Mal knapp 140 000 Euro. „Ab 2025 werden Kreditaufnahmen aber wieder unumgänglich sein“, so Krapf. Und zwar in Höhe von rund 7 Millionen Euro, die vor allem für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Rudersberg notwendig sind.

All diese Zahlen sind noch nicht gänzlich in Stein gemeißelt. Jetzt beginnt erst die Beratung über den Haushalt. Am Dienstag, 10. Januar, werden die Fraktionen ihre Haushaltsreden im Gemeinderat halten. Am Samstag, 14. Januar, ist die öffentliche Haushaltsberatung. Am 24. Januar soll der Haushalt dann verabschiedet werden.