Rudersberg hat jetzt eine E-Carsharing-Station: Wie funktioniert die Ausleihe?

„Es freut mich, dass wir jetzt hier starten können“, sagt Bürgermeister Raimon Ahrens bei der Vorstellung des ersten Elektro-Carsharing-Standorts in Rudersberg. Er befindet sich auf dem Parkplatz vor der Rudersberger Gemeindehalle. Dort gibt es (neben der am Rathaus) nun auch eine weitere öffentliche E-Ladesäule im Ort.

Gleich mehrere Vorzüge des Standorts

Der Standort habe gleich mehrere Vorzüge, so Ahrens: Fußläufig sind der Bahnhof und die Ortsmitte zu erreichen und in unmittelbarer Nähe entstehen zwei Wohngebiete (im Bronnwiesenweg und auf dem Areal der ehemaligen Villa Bürglen). Für den Bürgermeister ist das neue Angebot daher eine „sehr wertvolle und wichtige Sache“ – und ein weiterer Baustein in der Klimaschutzstrategie der Gemeinde.

Rudersberg kooperiert hier mit der Firma Deer Carsharing aus dem Schwarzwald. Mitarbeiterin Ellen Schuler erläutert das Konzept dahinter. Wer das Auto buchen möchte, benötigt die Deer Sharing App. Nach einer kurzen Registrierung inklusive Führerscheinkontrolle können die Nutzer nach Fahrzeugen suchen und diese für einen bestimmten Zeitraum buchen. Das Auto lässt sich dann bequem mit der App öffnen.

Kosten und Buchung

Die Ausleihe kostet pro Stunde 9,90 Euro, der Tagestarif liegt bei 69,90 Euro, wer den Fünfsitzer mit einer Reichweite von rund 300 Kilometern für ein ganzes Wochenende buchen möchte, zahlt dafür 109,90 Euro. „Berechnet wird nur die Zeit“, erklärt Schuler. Wie viele Kilometer mit dem Auto gefahren werden, spiele keine Rolle. Die Buchungszeit lasse sich flexibel verkürzen oder verlängern.

Die Firma Deer betreibt mehr als 200 Ladestationen im Südwesten, neben Rudersberg etwa in Waiblingen, Allmersbach oder Murrhardt. Dort kann der VW dann abgestellt und wieder aufgeladen werden. „Die Buchung ist damit beendet“.

Wer mit dem VW an einen Ort ohne Ladesäule fährt, muss die Zeit zahlen, bis das Fahrzeug wieder in Rudersberg oder an einer anderen Deer-Station abgestellt ist.