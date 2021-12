Die Ortskernsanierung in Schlechtbach, die weitere Digitalisierung der Schulen oder ein neues Gerätehaus für die Feuerwehr: Rudersberg hat in den kommenden Jahren einiges vor. Das zeigt ein Blick in den Haushaltsplan für 2022, den die Verwaltung vor Weihnachten im Gemeinderat einbrachte.

„Hass, Hetze und Verbreitung von Lügen entschieden entgegentreten“

Zuvor blickte Bürgermeister Raimon Ahrens in seiner Haushaltsrede noch einmal auf das nun zu Ende gehende Jahr zurück. Ein