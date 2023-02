Rudersberg: Klimamanager und Ortsvorsteher Scharer geht - wer folgt auf ihn?

Große Abschiede sind nicht Rudolf Scharers Sache. Am liebsten hätte er seinen Posten bei der Gemeinde heimlich, still und leise verlassen. Doch „ganz ohne können wir dich nicht gehen lassen“, sagte Bürgermeister Raimon Ahrens bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Rudersberg, die Scharers letzte war.

In seiner Laudatio erinnerte Ahrens daran, dass er den gebürtigen Schorndorfer schon länger kenne und schätze – und von Anfang an als „pragmatisch, mit großer Erfahrung und sachorientiert“ erlebt habe. „Es musste funktionieren und ein gutes Ergebnis für die Menschen bringen“: Das seien seine politischen Leitmotive gewesen.

Scharers Wirken in Rudersberg und Schlechtbach

Entsprechend könne sich seine Bilanz als Ortsvorsteher von Schlechtbach (seit 2017) und Klimamanager (seit Ende 2019) sehen lassen, findet der Bürgermeister. Als Stichpunkte für Schlechtbach nannte er Sanierungen von Straßen und Spielplätzen, das neue Scheunengebiet oder das Schlechtbacher Märktle. Außerdem fällt in Scharers Zeit: das geplante Freizeitareal Ölmühle, das Baugebiet Mittelfeld, der künftige Rewe und natürlich die Ortskernsanierung in dem Teilort. All diese Projekte seien stets in guter Zusammenarbeit mit der Verwaltung umgesetzt worden, betonte Ahrens.

Engagiert habe sich Scharer zudem in zahlreichen Bürgerbeteiligungen – bei denen es durchaus auch mal Gegenwind für die Verwaltung gegeben habe. Und zu seiner Anfangszeit in Rudersberg habe er als kaufmännischer Bauhofleiter Spuren in der Gemeinde hinterlassen.

Rudolf Scharer war zudem Rudersbergs erster Klimamanager. Ahrens erinnerte an den von ihm initiierten Naturgartenwettbewerb, den European Energy Award oder das Streuobstwiesenjahr 2022. „Ich finde es sehr schade, dass die gemeinsame Zusammenarbeit in offizieller Form jetzt endet“, meinte der Bürgermeister. Er sei froh, dass Scharer, der im Teilort Steinenberg wohnt, der Gemeinde aber weiter verbunden bleibe.

Auch die Gemeinderäte schätzten Rudolf Scharers Arbeit

Im Namen der Gemeinderäte würdigte Wolfgang Bogusch (Rudersberger Bürger) den scheidenden Verwaltungsmitarbeiter. Auch Bogusch kannte den in Sachen Klimaschutz profilierten Scharer bereits vor seiner Zeit in Rudersberg. „Deshalb wusste ich, dass Sie die optimale Wahl für die Gemeinde sind.“ In der Praxis habe er dann

das Thema Klimaschutz „mit Herzblut umgesetzt und eigene Ideen mitgebracht“. Bogusch lobte etwa die Gründung des Streuobsttreffs und dankte schon mal dafür, dass er diesen im Ehrenamt weiter leiten wird. Auch das Streuobstwiesenjahr 2022 „hat Rudersberg gutgetan“. Daher wolle er ihm im Namen aller Fraktionen „ganz sakrisch herzlichen Dank sagen. Alles Gute für den verdienten Ruhestand!“

Wem Scharer alles dankt

Scharer selbst bedankte sich dann für die gute Zusammenarbeit mit Ortschaftsrat und Gemeinderat. „Es ist wichtig, diesen Rückhalt zu haben.“ Dasselbe gelte für die Rathaus-Mitarbeiter, „die hatten es nicht immer ganz leicht mit mir, aber sie haben immer richtig gut mitgezogen“. Dass die Gemeinde vergangenes Jahr mit dem European Energy Award ausgezeichnet wurde, sei aus seiner Sicht dann auch „ein Gesamtergebnis der Verwaltung“.

Sein Dank galt außerdem Bürgermeister Raimon Ahrens, mit dem ein „sehr angenehmes Arbeiten“ möglich gewesen war. Lobend erwähnte er die umfangreiche Berichterstattung über seine Arbeit in dieser Zeitung. Nicht zuletzt dankte er aber vor allem seiner Frau. Sie habe ihn sehr intensiv begleitet, „sie hat mir viele Ideen gegeben und auch mal gesagt: So kann man das nicht machen“.

Cenk Marcel Alaca: Neuer Ortsvorsteher tritt am Mittwoch sein Amt an

Wie geht es jetzt weiter bei den Arbeitsbereichen von Rudolf Scharer, der am Mittwoch in den Ruhestand geht?

Ab 1. Februar wird Cenk Marcel Alaca das Ortsamt in Schlechtbach leiten. Der 23-Jährige aus Welzheim wurde im Oktober einstimmig zum Nachfolger von Scharer gewählt. Es wird somit, was dem noch amtierenden Ortsvorsteher sehr wichtig ist, einen fließenden Übergang geben – und keine Vakanz im Ortsamt. Dass ein junger, motivierter Mensch seinen Job übernehme, darüber freut sich Scharer auf Nachfrage ganz besonders.

Doch die Stelle wird künftig inhaltlich anders aufgestellt sein. War Scharer zu je 50 Prozent als Ortsvorsteher und Klimamanager tätig, wird der künftige Ortsvorsteher neben diesem Posten noch die neu geschaffene Aufgabe des Vereinskoordinators übernehmen. Bei seiner Wahl im Oktober sagte Alaca, dass dies mit ein Grund für seine Bewerbung gewesen sei. „Es ist wichtig, dass wir das gesellschaftliche Zusammenleben stärken“, hatte er betont. Weiter fördern will der neue Ortsvorsteher auch die Jugendbeteiligung in der Gemeinde.

Für das Klimamanagement gibt es noch keine Förderzusage

Noch keinen Nachfolger gibt es indes für den Bereich des Klimamanagements in der Gemeinde. Der wird künftig auf zwei Personen und Teilzeitstellen aufgeteilt: Eine ist für das Thema Klimaanpassung zuständig, die andere für den Bereich des Energiemanagements. Entsprechende Förderanträge beim Bund wurden von der Gemeinde bereits im vergangenen Jahr gestellt. Die Chancen auf eine Bewilligung stehen dem Vernehmen nach nicht schlecht. Eine Zusage hat die Gemeinde bislang aber noch nicht erhalten. Möglichst noch in diesem Jahr sollen die Stellen besetzt werden.

Beim Klimaschutz wird die Gemeinde bis dahin aber nicht untätig sein. Kürzlich wurde ein umfangreiches energiepolitisches Arbeitsprogramm verabschiedet. Unter anderem soll ein Klimaschutzbeirat in der Gemeinde gegründet werden.

Ende 2022 wurde zudem die erste CO2-Bilanz für Rudersberg erstellt – mit dem Ergebnis, dass es hier durchaus Handlungsbedarf gibt. Gerade in den kommunalen Gebäuden sind noch viele Einsparpotenziale vorhanden. Auch wenn der Ausstoß pro Einwohner mit rund 4,8 Tonnen erfreulicherweise unter dem Südwest-Durchschnitt von 8,1 Tonnen liegt.