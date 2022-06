Rudersberg-Steinenberg: Haus droht nach Baggerarbeiten einzustürzen

Großeinsatz für die Feuerwehren Rudersberg und Schorndorf am Dienstagabend (14.6.) in Steinenberg: In der Lenkstraße droht ein Mehrfamilienhaus einzustürzen. Der Grund hierfür sind wohl Baggerarbeiten. Teile der Gebäudemauer sind angebrochen, der Gewölbekeller ist nach Angaben der Feuerwehr eingestürzt. Das Technische Hilfswerk ist ebenfalls angerückt. Das Haus konnte rechtzeitig evakuiert werden. Es gab keine Verletzten. Die Einsatzkräfte, die Polizei, ein Vertreter des THW und ein Baufachberater sind aktuell vor Ort.