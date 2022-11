Rudersberger Adventswald gestartet: Das ist kommendes Wochenende geboten

Die letzten beiden Winter mussten die Rudersberger auf ihn verzichten. Am Freitagabend wurde der Adventswald jetzt mit einem Konzert des evangelischen Posaunenchors eröffnet. Bis zum vierten Advent locken nun an allen Wochenenden knapp 40 Kunsthandwerker, Essensstände, das Bähnle und natürlich die besondere Atmosphäre des beleuchten Wäldchens neben der Johanneskirche ins Wieslauftal.

Glühwein nicht teurer als vier Euro

Der Glühwein kostet in diesem Jahr übrigens zwischen 3,50 und vier Euro. Geöffnet hat der Adventswald freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 16 bis 22 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr. Am kommenden Samstag gibt die Jugendmusikschule um 16 Uhr ihr Weihnachtskonzert im Rathaus. Um 18 Uhr tritt dann der Männerchor „Spätlese“ in der Johanneskirche auf mit klangvollen festlichen Liedern sowie alten und neuen Weisen zur Advents- und Weihnachtszeit.