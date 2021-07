Das Feuerwehrgerätehaus in Rudersberg ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Arbeit der Einsatzkräfte. Benötigt werden unter anderem zusätzliche Fahrzeugabstellplätze, separate Umkleideräume sowie weitere Lagerflächen. Seit zwei Jahren ist in der Rudersberger Kommunalpolitik daher ein möglicher Neubau oder die Sanierung des Gebäudes in der Diskussion.

Bei Neubau "keine Kompromisse" notwendig

Die Feuerwehr würde sich laut