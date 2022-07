Stadtradeln: Schulzentrum Rudersberg mit 34 900 Kilometern auf Platz 1 im Kreis

Darauf können die Schülerinnen und Schüler am Rudersberger Schulzentrum stolz sein: Sie haben - zusammen mit ihren Familienmitgliedern - für ihre Schule beim Stadtradeln mitgemacht und führen die Rangliste im gesamten Rems-Murr-Kreis vor dem Stihl-Team mit knapp 34 900 gefahrenen Kilometern in drei Wochen an.

Mehr als 200 Radlerinnen und Radler

Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. „Am Anfang vor drei Jahren haben wir noch mit einer kleinen Mannschaft mitgemacht, aber inzwischen hat sich das Stadtradeln am Schulzentrum zur Tradition entwickelt“, sagt Schulleiter Thomas Smolarczyk. 221 Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, ja sogar Omas und Opas, haben aktiv mitgemacht, ebenso natürlich auch einige Lehrkräfte.

„Wir haben immer versucht, möglichst viele zum Radeln zu motivieren und mit kleinen Anreizen hat das super funktioniert“, so Smolarczyk. Eine Erstklässlerin habe in den drei Wochen 300 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt, ebenso ein Neuntklässler und ein Schüler sei sogar über 700 Kilometer gefahren. Die Klassen, die sich aktiv beteiligten, bekommen nun eine Aufstockung der Klassenkasse. Zudem hat Smolarczyk Autogramme von berühmten Fußballspielern wie Christiano Ronaldo und Paul Pogba organisiert, die er an Schülern verschenkte.