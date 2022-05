Steinenberg feiert seinen neu gestalteten Ortsamtsplatz mit einem Maibaumfest

Der Ortsamtsplatz im Rudersberger Ortsteil Steinenberg hat ein neues, moderneres Gesicht bekommen. Dies wurde am Samstagnachmittag im Rahmen des Maibaumfests offiziell eingeweiht.

Es war das erste Dorffest seit Ausbruch der Pandemie. Und auch wenn das Wetter nicht unbedingt optimal war, so hatten die Beteiligten, zu denen der Musikverein, die Grundschule und der Kindergarten Pusteblume zählten, doch ihre Freude daran.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Steinenberg, die das Fest bewirteten, haben den Maibaum zuvor aus dem Wald geholt, geräppelt, im Fluss gelagert und schließlich auf dem Ortsamtsplatz aufgestellt.

Der lange Weg zu einer neu gestalteten Ortsmitte

Dort erinnerte Ortsvorsteher Wilfried Hägele in seiner Rede daran, dass die Sanierung des zentralen Platzes ein Thema ist, das Steinenberg schon seit sehr langer Zeit bewegt. Zum Beweis zitierte er ein Protokoll des Gemeinderats der damals noch selbstständigen Kommune, in dem es anno 1970 hieß: „Die Ortsmitte muss neu gestaltet werden“. Diese Neugestaltung sei dann nach dem Zusammenschluss mit Rudersberg Zug um Zug angegangen worden.

Der Ortsvorsteher erinnerte an die Auszeichnungen von Steinenberg beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ in den Jahren 1996 und 1998. Und daran, dass die ersten Planungen für die jetzige Umgestaltung dann 2007 im Ortschafts- und Gemeinderat diskutiert wurden. 2019 habe dann die Sanierung des Ortsamtsplatzes begonnen.

"Durch den Kinderspielplatz ist immer Leben da"

Jetzt ist die Maßnahme abgeschlossen – „und ich bin sehr zufrieden“, sagt Hägele. Steinenberg habe eine „harmonische Ortsmitte“ bekommen. Der dörfliche Charakter sei dabei erhalten geblieben, „und durch den Kinderspielplatz ist immer Leben da“. Auch die neue Beleuchtung sei abends „richtig stimmungsvoll“. Und dass zwei Bäume für den Platz gespendet wurden, darunter einer von Christoph Sonntags „Stiphtung“ sowie ein Tulpenbaum durch die Steinenberger Familie Hurich, darüber freute sich der Ortsvorsteher Wilfried Hägele ebenfalls.

Ein Wunsch des Ortsvorstehers

Einen Wermutstropfen nannte er indes. Es sei schön, dass man jetzt nach zwei Jahren Pandemie diese gelungene Umgestaltung gemeinsam feiern könne – „auch wenn ich mir wünschen würde, dass die Menschen in der Ukraine ebenfalls wieder friedlich zusammenkommen können“.

Was genau wurde in Steinenberg jetzt neu gemacht?

Vor zwei Jahren wurde der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Damals entstand auch der neue große Spielplatz, der den Platz laut Hägele jetzt so wunderbar belebt.

Im November begannen dann die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt. Rund um das Ortsamt wurde die Oberfläche neu asphaltiert und es entstanden sieben Stellplätze mit wasserdurchlässigem Pflaster. Formal gab es diese bislang nicht. Außerdem wurde die Infrastruktur angelegt für eine E-Ladesäule, die dort zu einem späteren Zeitpunkt gebaut werden könnte. Seit ein paar Wochen sind die Arbeiten am Ortsamtsplatz bereits abgeschlossen. Das Maibaumfest bot den Anlass, das jetzt auch zu feiern.

Die Maßnahme blieb laut Bürgermeister Raimon Ahrens im Kostenrahmen. Dieser beläuft sich auf rund 130 000 Euro, davon werden 50 000 Euro vom Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum gefördert.

Ein Ende der Baustellensituation in der Ortsmitte ist damit aber noch nicht in Sicht, denn weitere Arbeiten an der Bushaltestelle und dem Feuerwehrgerätehaus stehen in der kommenden Zeit an.

Weitere Baumaßnahmen stehen in der Steinenberger Ortsmitte an

Ab voraussichtlich Juni wird zunächst die Bushaltestelle in der Michelauer Straße barrierefrei umgebaut. Das Bauvorhaben wurde vergangenes Jahr zusammen mit der Sanierung des Ortsamtsplatzes ausgeschrieben. Für die Maßnahme, die wohl bis zum Ende der Sommerferien andauern dürfte, wird zumindest eine zeitweise Vollsperrung der Ortsdurchfahrt notwendig sein. Der Busverkehr werde in dieser Zeit innerörtlich umgeleitet. Steinenberg wird dann weiterhin von zwei Richtungen - aus Michelau beziehungsweise Miedelsbach - anfahrbar sein. Überörtlich werde keine Umleitung eingerichtet, da es in Steinenberg quasi keinen Durchfahrtsverkehr gibt.

Und das Feuerwehrgerätehaus?

Schon seit mehr als einem Jahr beschlossen, aber noch nicht umgesetzt, sind der Anbau und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Steinenberg. Dieses befindet sich ebenfalls am Ortsamtsplatz – und ist für die heutigen Bedürfnisse viel zu klein. Das Gebäude soll deshalb in Richtung Osten erweitert werden.

Außerdem soll das Steinenberger Gerätehaus künftig nach Geschlechtern getrennte Umkleiden bekommen.

Wie es dort jetzt weitergeht

Ursprünglich wollte die Gemeinde beide Maßnahmen - den Ortsamtsplatz wie das Gerätehaus - gemeinsam durchführen. Doch vergangenes Jahr gelang es der Gemeinde nicht, eine Baufirma zu finden, die Kapazitäten hatte, das umzusetzen.

Aufgrund der Preissteigerungen auf dem Markt wird sich nun laut Ahrens der Gemeinderat nochmals damit beschäftigen müssen. Auch müsse dann entschieden werden, ob der Anbau in Holz- oder Steinbauweise erfolgen soll. Der Bürgermeister will das Thema jetzt „so bald wie möglich“ ins Gremium bringen.