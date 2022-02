Rudersberg ist so etwas wie die Streuobst-Hauptstadt Deutschlands. Denn nirgendwo sonst in der Bundesrepublik gibt es eine solch hohe Dichte an Apfel-, Birnen-, Quitten- oder Kirschbäumen. Doch diese einzigartige, ökologische hochwertige Kulturlandschaft ist in Not. Das Wissen über ihre Pflege droht verloren zu gehen.

Rudersberg steuert hier schon seit geraumer Zeit dagegen, etwa mit einem regelmäßigen Streuobsttreff. In diesem Jahr wird die Gemeinde das Thema jetzt aber ganz offensiv