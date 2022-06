Thomas Smolarczyk: Vom Rudersberger Rektorsessel zur Nasa-Mission in die Stratosphäre

Thomas Smolarczyk war den Sternen näher, als er es je für möglich gehalten hätte. Als einer von fünf ausgewählten Lehrern durfte der Leiter des Schulzentrums Rudersberg, die Crew der Sofia, eines Stratosphären-Observatoriums in Kalifornien, begleiten. In 12 000 Metern Höhe werten die Wissenschaftler der fliegenden Sternwarte noch bis September Infrarotstrahlen aus dem Weltall aus.

Das muss in derartiger Höhe geschehen, weil hier kein Wasserdampf mehr vorhanden ist, der die Strahlen abschwächen würde. Mit deren Hilfe können unter anderem Sternbilder kartiert werden, so dass die Wissenschaftler eine Vorstellung von deren Beschaffenheit bekommen können.

Erforschung der Entstehung von Sternen

Schwerpunkt der wissenschaftlichen Forschung auf der Sofia ist die Entwicklung von Milchstraßensystemen sowie die Entstehung und Entwicklung von Sternen und Sonnensystemen aus interstellaren Molekül- und Staubwolken. Aktuell werden unter anderem Kartierungen des Mondes vorgenommen, um den nächsten bemannten Raumflug vorzubereiten.

Die Sofia (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) ist eine Kooperation zwischen der NASA und dem Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Weite des Weltalls hat den Rektor zum Staunen gebracht

Die Temperaturen in der Stratosphäre schwanken zwischen minus 80 und null Grad. Da fliegt nun derzeit die umgebaute Boeing 747 aus den 70er Jahren hin und her, immer gerade dorthin, wo die entsprechenden Messungen unternommen werden sollten.

Allerdings - obwohl es hier ziemlich kalt ist, muss das Teleskop weiter heruntergekühlt werden, auf minus 270 Grad. Nur so können die Infrarotstrahlen bestmöglich empfangen werden.

Zwei Nächte im Observatorium

Bis zu zehn Stunden dauert ein solcher wissenschaftlicher Nachtflug, der rund 4000 Meter oberhalb der normalen Reiseflughöhe stattfindet. Zwei solcher Beobachtungsflüge konnte Smolarczyk nun miterleben. Und es hat ihn zum Staunen gebracht, über die Wissenschaft, das All, das Leben.

Wie es dazu kommt, dass ein Rudersberger Rektor im NASA-Anzug durch die Sphären jettet? Erstaunlich reibungslos: Smolarczyk hatte sich einfach für diesen Flug beworben. Jedes Jahr dürfen einige deutsche Lehrkräfte mit der Sternwarte mitfliegen – dies als Ausgleich dafür, dass das Deutsche Sofia Institut (DSI) an der Uni Hohenheim für einen Teil der Geräte an Bord verantwortlich ist.

Eigentlich sollte es schon im Jahr 2019 so weit sein mit Smolarczyks Flug. Dann aber machte erst ein Triebwerkschaden dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Dann kam Corona.

40 Stunden Flug, wenig Gelegenheit zum Schlafen

Jetzt aber war es endlich so weit. Gemeinsam mit den anderen Lehrern reiste der Schulleiter nach Kalifornien. Ein Wellness-Trip sei es nicht gerade gewesen. Immerhin dauerten die An- und Abreise über den Großen Teich je rund zehn Stunden, dazu kamen noch die Nachtflüge und neun Stunden Zeitverschiebung.

Etliche Ausflüge gab’s außerdem - so etwa ins California Space Center. Aber ganz gleich, wie anstrengend alles war, ganz gleich wie wenig Schlaf in dieser Woche zu bekommen war – der Schulleiter würde es sofort wieder tun, bekäme er die Möglichkeit dazu.

"Komplett andere Welt besucht"

Die Ernsthaftigkeit, mit der die Wissenschaftler an Bord der Sofia sich an die Abläufe hielten, ihren Untersuchungen nachgingen, faszinierten ihn. Gleichzeitig seien sie den Mitfliegern unfassbar freundlich zugewandt gewesen. Jede Frage wurde beantwortet, die Aufgaben der Sofia ausführlich erklärt, ohne dass es sich um einen Touristenflug gehandelt hätte.

„Ich habe eine komplett andere Welt besucht“, fasst er zusammen. „Man wird auch demütig.“ So schmerze es ihn nach seinem Erlebnis umso mehr, wahrzunehmen, „wie so kleine Kreaturen wie wir unseren wunderschönen Planeten kaputtmachen.“

In der NASA-Jacke vor die Schulklassen

Aber nicht nur erstaunliche Erfahrungen in höchster Flughöhe bringt Thomas Smolarczyk zurück nach Rudersberg. Auch seine personalisiert NASA-Jacke durfte mit in die schwäbische Heimat. Mit ihr bekleidet, möchte der Pädagoge künftig Projekteinheiten zum Thema Weltraum anbieten – an seiner Schule, womöglich aber auch darüber hinaus.

„Man kann den Schülern die Begeisterung für Astronomie ganz anders rüberbringen, wenn man so etwas erlebt hat“, findet er.

James-Webb-Space-Telescope löst Sofia bald ab

Allerdings werden die Flüge der Sofia wohl bald Geschichte sein. Auch wenn der Betrieb der Sternwarte eigentlich auf 20 Jahre ausgelegt war, wird sie demnächst vom James-Webb-Space-Telescope abgelöst. Das macht nämlich inzwischen erheblich bessere Bilder. Angesichts dessen lohnen sich die nächtlichen Sofia-Flüge, von denen jeweils einer rund eine Million Dollar kostet, nicht mehr.

Das James-Webb-Space-Telescope ist im Januar an seinem 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernten Ziel im All angekommen. Damit ist es mehr als viermal so weit entfernt wie der Mond.