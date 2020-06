Wer in den letzten Wochen Altpapier- oder Altglascontainer aufsuchte, dem bot sich an vielen Orten ein ähnlicher, unerfreulicher Anblick: Kartonagen, die sich meterhoch stapeln, völlig überfüllte Container – und wilder Müll aller Art, von Kleidung über Wandfarbe bis zu Restmülltüten mit Lebensmitteln auf dem Boden. Dass an Containern, zumal abseits gelegenen, hin und wieder illegal Abfall entsorgt wird, ist nichts Ungewöhnliches. Zuletzt schien dies aber gefühlt deutlich zuzunehmen. Doch