Von Damaskus nach Rudersberg: Mohammad Alahmad hat eigenen Friseursalon eröffnet

Seit dem 1. April hat er seinen eigenen Friseursalon in Rudersberg: Mohammad Alahmad hat seinen eigenen Arbeitsplatz geschaffen. Und sich einen großen Traum erfüllt. Dass der 34-Jährige, der aus dem syrischen Damaskus geflüchtet war, dieses Ziel geschafft hat, das darf man mit Fug und Recht eine Erfolgsgeschichte nennen.

Damaskus ist die Heimatstadt von Mohammad Alahmad

Wie alles begann, davon erzählt der junge Friseurmeister mit den höflichen Umgangsformen in seinem neuen Salon an der Backnanger Straße. Draußen vor dem Fenster fahren die Autos und Lkws entlang der Rudersberger Ortsdurchfahrt. Drinnen wandern die Gedanken in die weit entfernte Hauptstadt Syriens. Damaskus ist die Heimatstadt von Mohammad Alahmad. Nach dem Abitur erlernte er das Friseurhandwerk und hatte ein eigenes Geschäft.

2014 war es, als er vor dem Krieg in seinem Heimatland in die Türkei floh. Ein Dreivierteljahr lebte er allein in Istanbul. Dann kam seine Frau mit den zwei Kindern nach. In der türkischen Großstadt arbeitete der Familienvater in seinem Beruf, doch die Bedingungen waren schwierig. Fast 16 Stunden schaffte er jeden Tag, sieben Tage in der Woche. Als Flüchtling bekam er nur ein geringes Gehalt, erzählt Mohammad Alahmad. „Wenn man muss, dann macht man das.“

Mit einem Schlauchboot ging es zunächst nach Griechenland

Aber: „Man muss versuchen, das Leben zu verbessern“, findet Mohammad Alahmad. Und auch ein deutscher Kunde machte ihm damals Mut. So wagte die Familie die weite und gefahrenvolle Reise nach Deutschland mit den beiden noch sehr kleinen Söhnen.

Mit einem Schlauchboot ging es zunächst nach Griechenland. Ein sehr gefährliches Unterfangen. Fast 38 Leute waren in dem kleinen Boot, erinnert sich Mohammad Alahmad zurück. Zwei Stunden seien ihm wie zwei Jahre erschienen. „Es war schlimm.“

Über Griechenland, Mazedonien, Serbien, Kroatien, Ungarn und Österreich gelangte die Familie schließlich nach Deutschland. „Es war die schlimmste Reise der Welt.“

„Alles, was wir im Leben gespart haben, haben wir für die Reise gegeben“

Per Bus, Taxi und Zug wurde die gewaltige Strecke zurückgelegt. „Wir waren eine große Gruppe.“ Geschlafen werden konnte nur im Fahren. Und: „Alles, was wir im Leben gespart haben, haben wir für die Reise gegeben.“

In Deutschland angekommen, kam die Familie nach Villingen-Schwenningen in ein Auffanglager mit fast 1000 Leuten. Nach drei Monaten ging es für sie weiter nach Rudersberg. Hier erhielt die Familie ein Zimmer.

Sein Ziel war ein eigener Salon

Mohammad Alahmad begann sehr schnell, Deutsch zu lernen. Er begann nochmals eine Ausbildung als Friseur in Bad Cannstatt im Salon eines großen Friseurunternehmens. Denn mit der Ausbildung hat er die meisten Möglichkeiten, wie er bei einer Beratung erfahren hat. Sein Ziel war ein eigener Salon. Nach der Ausbildung wechselte er in eine Filiale nach Schorndorf. Zügig begann er auch mit der Meisterschule im Abendkurs, nach der Arbeit. Als Friseurmeister sammelte er weitere Erfahrungen in Schorndorf.

Nun hat er in Rudersberg den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Passende Räumlichkeiten fand Mohammad Alahmad in der Backnanger Straße 6, gut sichtbar und direkt an der Hauptstraße. „Die Lage ist perfekt.“ Auch Freunde haben geholfen, den modernen, hellen Friseursalon zu gestalten.

Vieles hat sich für die junge Familie zum Guten gewendet. Sie hat eine Wohnung gefunden. Inzwischen hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Die beiden Söhne spielen Fußball im Verein. Für sie haben die Eltern die vielen Mühen auf sich genommen, damit sie eine bessere Zukunft haben. Die Familie sei sehr dankbar für das, „was uns Deutschland gegeben hat“. Sehr dankbar ist Mohammad Alahmad auch den Helfern der Familie.

Für ihn selbst ist mit dem eigenen Salon sein großer Wunsch wahrgeworden. Und wieder steht nun ein Neuanfang an. Aber davon hat er ja bereits einige im Leben gemeistert.