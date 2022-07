Von Tansania ans Schulzentrum Rudersberg: Thomas Smolarczyk jetzt im Ruhestand

Die Schülerinnen und Schüler haben ihn diese Woche schon mit einer großen Feier verabschiedet, offiziell ist es für Thomas Smolarczyk aber erst am kommenden Montag: Nach fünf Jahren als Schulleiter des Rudersberger Schulzentrums geht er nun mit 63 Jahren in den Ruhestand.

„Ich stand mit meinem NASA-Jäckle vorne während die Schüler Major Tom gesungen haben“, erzählt Smolarczyk von der Feier. So zollten die Schüler gleichzeitig seiner Leidenschaft für Astronomie, die schon dazu geführt hatte, dass er bei der fliegenden Sternwarte Sofia mitfliegen konnte, und seinem Namen Tribut. Ein bisschen habe er sich da schon die Tränen verdrücken müssen. Für ihn geht damit eine sehr bewegte Karriere dem Ende zu. Zunächst hatte der Mathe- und Physiklehrer, der aber, wenn Not am Mann war, immer wieder auch verwandte Fächer unterrichtete und zuletzt nur noch Sportunterricht gab, eigentlich Mathematik auf Diplom studiert. Er merkte dann aber schnell, dass er doch lieber Lehrer statt Informatiker werden wollte.

Unterricht in Tansania, Mumbai und Bangkok

„Ich wollte etwas mit Menschen machen“, sagt Thomas Smolarczyk. Als er mit seinem Studium in Ludwigsburg fertig war, gab es aber erst einmal nicht viele Jobs für Lehrer. Nach seinem Referendariat ging Thomas Smolarczyk also erst einmal im Rahmen der Entwicklungshilfe nach Tansania. „Das war mit meine beste Lehrzeit, die bewegteste“, sagt er. Swahili spreche er heute noch gut. Nach guten zwei Jahren bekam er dann ein Einstellungsangebot in Deutschland. „Das musste man damals annehmen“, sagt er. Vier Jahre verbrachte er also an einer Brennpunktschule in Stuttgart-Ost, dann bekam er aber wieder Fernweh.

Dieses Mal ging es mitsamt Familie nach Mumbai, damals noch Bombay, wo Thomas Smolarczyk an einer deutschen Schule unterrichtete. „Ich bleibe immer neugierig auf die Welt“, sagt der Schulleiter, der findet, andere Kulturen kann man nur richtig erleben, wenn man sich auf sie einlässt, statt nur als Tourist durchzureisen. Dafür nahm er sich in Indien vier Jahre Zeit, kehrte dann aber nach Deutschland zurück und unterrichtete an einer Schule in Sulzbach, bevor er als Konrektor nach Waiblingen wechselte. Auch diese Stelle gab er aber wieder auf: „Ich ließ mich vom Konrektor zum Realschullehrer degradieren“, sagt er mit einem Schmunzeln, das verrät, das ihm das nicht sonderlich viel ausgemacht haben kann. Der Grund: wieder einmal das Fernweh.

Über Sulzbach nach Rudersberg

Drei Jahre lang hielt es ihn dieses Mal in Thailand, wo er an einer deutschsprachigen Schule in Bangkok unterrichtete, bevor er aus familiären Gründen nach Deutschland zurückkehren musste. „Das war hochgradig spannend“, sagt er über seine Zeit dort. Es sei immer etwas los gewesen, einmal habe die Müllkippe gebrannt, es gab politische Unruhen und Hochwasser. Nach einem Zwischenstopp als Vertretungslehrer im Backnanger Raum und erneut als Konrektor in Sulzbach, zog es ihn dann bis jetzt zu seinem Ruhestand als Schulleiter nach Rudersberg.

„Das war fast ein Berufswechsel“, sagte er. Plötzlich hatte er es mit Themen wie der Gebäudeinstandhaltung und Finanzen zu tun, musste Kollegen beurteilen, stellte fest, dass die Arbeit ihm nie ausging. „Man fühlt die Verantwortung, die man immer hat“, sagt Thomas Smolarczyk. Zudem musste er sich an verschiedene Schularten gewöhnen, mit denen er zuvor nicht bekannt war. Als er einmal vertretungsweise in der Grundschule unterrichtete, ignorierte er zum Beispiel die Anweisung seiner Kollegin, die Rituale der Klasse zu befolgen, weil er dachte, er bekomme das mit seiner Erfahrung schon hin. „Das war Chaos pur“, erinnert er sich. Heute weiß er es besser, die Grundschüler sind ihm ans Herz gewachsen.

Obwohl er nur fünf Jahre in Rudersberg war, musste er in dieser Zeit wichtige Themen wie die Digitalisierung der Schule, neue Lehrpläne und in den vergangenen Jahren natürlich auch die Corona-Pandemie angehen. Als erste Schule im Kreis traf es das Rudersberger Schulzentrum besonders früh mit Corona-Fällen. „Damals dachten wir noch, wir können das eingrenzen und in den Griff bekommen“, erinnert sich Smolarczyk. Es kam anders, die Pandemie verlangte nicht nur ihm als Schulleiter viel ab. Jetzt ist für ihn also die Zeit reif, um in den Ruhestand zu gehen - für den Lehrerberuf entscheiden würde er sich aber immer wieder.

Derzeit gibt es viel zu viele Schularten, findet Thomas Smolarczyk

„Ich habe meinen Beruf immer sehr, sehr gerne ausgeübt“, sagt er. „Ich war nah dran an den Schülern.“ Einen „besonderen Kick“ haben ihm auch Klassenausflüge und besondere Projekte gegeben, am Schulzentrum erinnert er sich zum Beispiel immer noch gerne an die Olympia-Tage. „Es war immer sehr interessant, am Puls der Zeit zu sein.“ Besonders freut ihn nun auch, dass die Schülerinnen und Schüler am Schulzentrum trotz der schwierigen Corona-Jahre und des Lehrermangels bei zentralen Arbeiten so gute Notenschnitte erzielen konnten. Da könne er auch mit einem guten Gefühl in den Ruhestand gehen.

Angst vor Wandel habe er nicht, besonders im Schulbereich findet er ihn wünschenswert. „Wir müssen immer mit der Zeit gehen und dürfen nicht erstarren“, sagt er. Kritik übt er am derzeitigen System in Deutschland, das er als „verfahren“ bezeichnet. Es gebe viel zu viele verschiedene Schularten, die Eltern wüssten oft zu Recht nicht mehr, wofür welche Schule stünde. „Da muss eine klare Linie rein“, meint Smolarczyk deshalb. „Weniger Schularten, aber mehr Qualität.“ Er könne sich auch gut eine Schulart für alle mit verschiedenen Niveaustufen vorstellen.

Kritisch sieht er auch den derzeitigen Lehrermangel. „Es gibt viel zu wenige Lehrer“, sagt er. Das mache auch die Planung schwieriger. Das Schulzentrum starte mit Minusstunden ins neue Schuljahr, dazu kämen dann sicherlich noch weitere Ausfälle. Mehr Lehrkräfte seien also dringend vonnöten.

Kinder für Astronomie begeistern

Wie die Schullandschaft sich weiterentwickelt, wird Thomas Smolarczyk in Zukunft allerdings nur noch als Außenstehender beobachten. Allerdings: Immer mal wieder würde er doch gerne noch als Botschafter für die Sternwarte Sofia und ganz allgemein für Astronomie ins Schulzentrum und an andere Schulen kommen. Astronomie finde im Lehrplan eigentlich kaum statt, deshalb seien Schulen meistens dankbar für solche Angebote, so Smolarczyk.

Seinen Ruhestand will er nun genießen, indem er mehr Zeit mit seiner Familie und seinen Hobbys verbringt und ferne Länder entdeckt, die für ihn noch weiße Flecken auf der Landkarte sind. Auch gegen einen erneuten Auslandseinsatz hätte er nichts, der dann aber kürzer ausfallen würde als seine vorherigen Abenteuer.

Die Nachfolgerin von Thomas Smolarczyk steht auch schon fest: Seine Stelle übernehmen wird Silke Nutsch, die vom Lehrerseminar Schwäbisch Gmünd beziehungsweise von der Adalbert-Stifter-Realschule in Schwäbisch Gmünd nach Rudersberg wechselt.