Vor der jüngsten Gemeinderatssitzung in Rudersberg hat die Freiwillige Feuerwehr ihre neuste Anschaffung präsentiert. An der Gemeindehalle konnten Interessierte einen Blick in den neuen Gerätewagen Logistik werfen, der das bestehende, 33 Jahre alte Fahrzeug ersetzt hat. Kürzlich haben Bürgermeister Raimon Ahrens und der Fahrzeugausschuss den neuen Gerätewagen bei der Generalvertretung des Aufbauherstellers BTG in Bretten abgeholt.

Neuer Gerätewagen kann etwa für die Hochwasserhilfe